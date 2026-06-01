Спортсмен из Чувашии прославился на международной арене

Представитель Чувашии Кирилл Александров взял три награды на этапе мировой серии по параплаванию Para Swimming World Series в японском Фудзи-Сидзуока. Кирилл завоевал два «золота» на дистанциях 50 м на спине и 100 м брассом среди юношей, а также стал обладателем «серебра» в мужском финале на 100-метровке брассом. Кстати, недавно Александров выполнил норматив мастера спорта России по итогам чемпионата страны. Глава Чувашии Олег Николаев в своих социальных сетях поздравил спортсмена, его тренеров и родных с достойным выступлением и пожелал дальнейших успехов.
Опубликовано: 4 июня 2026 г.
Читайте также:
Технические средства реабилитации можно взять напрокат
Забота о людях с ограниченными возможностями по зрению
Баталии с акцентом на Паралимпиаду
200 тысяч на одно рабочее место
В Новочебоксарске стартовал Кубок России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА
Важны не только рекорды, но и возвращение к активной жизни
Путь на Паралимпиаду лежит через Чебоксары
Главный ориентир — поддержка каждого