Спортсмен из Чувашии прославился на международной арене

Представитель Чувашии Кирилл Александров взял три награды на этапе мировой серии по параплаванию Para Swimming World Series в японском Фудзи-Сидзуока. Кирилл завоевал два «золота» на дистанциях 50 м на спине и 100 м брассом среди юношей, а также стал обладателем «серебра» в мужском финале на 100-метровке брассом. Кстати, недавно Александров выполнил норматив мастера спорта России по итогам чемпионата страны. Глава Чувашии Олег Николаев в своих социальных сетях поздравил спортсмена, его тренеров и родных с достойным выступлением и пожелал дальнейших успехов.