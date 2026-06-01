На площади Республики открылась фотовыставка «Дети мира»

Площадь Республики в Чебоксарах стала пространством, где через детские портреты можно увидеть красоту национальных культур, традиций и человеческого тепла. Фотопроект посвящен многообразию народов России. В кадрах — дети в национальных костюмах, живые эмоции, образы дружбы, семьи и уважения к своим корням. Выставка появилась благодаря инициативе активных жителей. Идею предложили финалисты «Городского форума инициатив», и теперь ее могут увидеть все горожане и гости Чебоксар. Такие проекты важны не только как украшение городского пространства. Они помогают детям и взрослым по-новому взглянуть на культуру соседей, почувствовать уважение к традициям разных народов и увидеть, что многообразие делает общество богаче.