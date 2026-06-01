В Чувашии сервисы домена cap.ru включены в «белые списки»

Перечень интернет-ресурсов, которые работают при временных ограничениях мобильного интернета, введенных для безопасности жителей, сообщили в Правительстве республики. По словам руководителя региональной Минцифры Михаила Степанова, механизм «белых списков» — часть антикризисной инфраструктуры. Мессенджер MAX выступает главной площадкой для оперативной связи и информирования людей. Кроме того, вместе с отечественными цифровыми сервисами в штатном режиме доступна голосовая связь. В случае возникновения вопросов о «белых списках» каждый может позвонить в колл-центр по номеру 8 (8352) 56-53-32, где специалисты также подскажут ближайшую точку доступа Wi-Fi и примут заявку о проблемах со связью.
Опубликовано: 4 июня 2026 г.
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