Праздник для женщин села появится в Чувашии

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся круглый стол, на котором обсудили инициативу по утверждению Дня сельской женщины в Чувашии.

Во встрече приняли участие председатель регионального Союза женщин Наталья Николаева, вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Макушев, председатель общественного совета партпроекта «Женское движение «Единой России»» Наталия Партасова, а также активные участницы Женсовета.

Наталья Николаева подробно рассказала о проектах, которые смогли привлечь большое внимание представительниц прекрасной половины человечества. В частности, за последние два года прошли важные мероприятия для женщин в рамках проекта «Берегиня села». Среди них – региональные форумы, фестивали, встречи успешных сельчанок со школьниками в округах. Кроме того, проведено 123 классных часа «Моя карьера на селе: от мечты к реальности», а также создан реестр успешных женщин глубинки.

«Новый праздник в календаре усилит интерес к женщинам на селе. Появятся целые плеяды женщин, о которых обязательно узнает вся республика, и они будут помогать развиваться Чувашии, – подчеркнула Наталья Николаева. – Мы демонстрируем привлекательность сельских территорий».

Также Наталья Алексеевна обратила внимание, что новый праздник будет отмечаться в середине октябре после сбора урожая.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Андрей Макушев считает, что женщины – одна из важнейших движущих сил в развитии сельских территорий республики. «Село для нас – место силы, сохранения традиций, исторической памяти и мощный локомотив социально-экономического развития Чувашии. Новый праздник станет ярким поводом для чествования тружениц предприятий АПК, представительниц социальной сферы, предпринимателей», – пояснил Андрей Макушев.

Наталия Партасова отметила, что для женщин крупных городов праздник будет не менее значим, ведь многие возделывают земельные участки, возрождают деревни, поддерживают родню на селе.

Сельчанки из разных сфер деятельности – педагоги и воспитатели, работники культуры и здравоохранения, фермеры и предпринимательницы — вдохновенно восприняли инициативу и поделились трогательными воспоминаниями, проникновенными историями личного успеха.