Вклад в развитие

Совет по инвестиционной политике Чувашии под председательством премьер-министра Сергея Артамонова одобрил льготы для трех проектов и включение в адресную программу социальных объектов.

Совет поддержал заявки предприятий, 100% акций которых принадлежит республике. АО «Чувашхлебопродукт», реконструирующее Канашский элеватор, и АО «ИПК «Чувашия», модернизирующее производство книжно-журнальной продукции, получат льготу по уплате дивидендов. Для АО «Фирма «Август», развивающего мощности Вурнарского завода смесевых препаратов, рекомендовано ввести инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

В республиканскую адресную инвестиционную программу на 2026-2028 годы также включены соцобъекты. Совет поддержал предоставление 12,4 млн рублей на проектирование пожарного депо в селе Аликово. Еще около 36,7 млн рублей будет направлено на разработку проекта водоснабжения пяти населенных пунктов в Батыревском округе, сообщает пресс-служба Правительства республики.