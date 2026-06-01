С начала 2026 года энергетики филиала «Россети Волга» оказали 98 услуг «ТП под ключ» в Чувашской Республике

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В 2026 году сотрудниками филиала «Россети Волга» — «Чувашэнерго» оказаны услуги по различным направлениям деятельности: монтаж оборудования, ремонтно-эксплуатационное обслуживание, строительные работы, консультации, организационно-технические услуги, а также услуги связи и информационных технологий.

Среди дополнительных услуг особым спросом пользуется услуга «ТП под ключ». С начала 2026 года энергетики филиала «Россети Волга» оказали 98 услуг «ТП под ключ» в Чувашской Республике.

«ТП под ключ» включает полный цикл работ от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, таким как образовательные, социальные и медицинские учреждения.

Во время строительства фельдшерско-акушерского пункта в Чебоксарском округе были выполнены мероприятия на стороне заказчика для подключения энергопринимающих устройств и введено в эксплуатацию распределительное оборудование.

В 2026 году сотрудники филиала «Чувашэнерго» планируют продолжить активное развитие дополнительных услуг, повышая качество предоставляемых услуг. При этом обеспечение надежности энергоснабжения в регионе остается приоритетной задачей «Россети Волга».

Получить полную информацию о перечне дополнительных услуг и направить заявку на выполнение работ можно на сайте «Россети Волга» или по телефону единого контакт-центра Группы «Россети» 8-800-220-0-220 (220 — для мобильных устройств).

Михаил Иванов
Опубликовано: 2 июня 2026 г.


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