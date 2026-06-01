Чувашия делает ставку на рост производства и безопасность

Формировать единую структуру

Очередное заседание Высшего экономического совета посвятили итогам реализации государственных программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения и развитию промышленности. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что сегодня важно не просто выполнять отдельные мероприятия программ, а выстраивать единую систему комплексного планирования.

В 2025 году технологический контур безопасности региона пополнился полноценным запуском региональной системы оповещения. Сейчас она охватывает более 81% населения Чувашии. В 2026 году планируется установить еще 54 устройства связи в девяти административных центрах округов. Это должно обеспечить стопроцентный охват населения техническими средствами оповещения. Такие решения особенно важны в нынешних условиях. Система безопасности должна работать как единый механизм, чтобы предупреждение доходило до людей быстро и четко.

Вторым крупным блоком стало развитие промышленности. По итогам первого квартала индекс промышленного роста в Чувашии составил 110%. Олег Николаев назвал этот результат подтверждением большого промышленного потенциала республики. По словам Главы Чувашии, сегодня задача региона заключается в создании новых точек роста. Это развитие технопарков, кластеров, межрегиональной кооперации, поддержка предприятий и запуск новых производств.

Министр промышленности и энергетики Чувашии Марат Якушев представил итоги реализации государственной программы развития промышленности. По индексу промышленного производства среди регионов Приволжского федерального округа республика занимает пятое место, а среди регионов России находится на 24-й позиции. Еще сильнее выглядят показатели в обрабатывающих производствах. Здесь республика занимает третье место в ПФО и 16-е место по стране.

Экспорт остается важной частью промышленной повестки. В 2025 году Чувашия поставила за рубеж продукции на сумму свыше 200 млн долларов. При этом 71% экспортного объема пришелся на промышленность.

За последние годы республика заметно усилила систему поддержки предприятий. С 2020 по 2025 годы общая сумма поддержки промышленности составила более 22,6 млрд рублей. Эти средства помогают обновлять производство, запускать новые проекты и укреплять конкурентоспособность предприятий.

В Чувашии уже созданы восемь индустриальных промышленных парков и один технопарк. К 2030 году планируется открыть еще четыре индустриальные площадки. Также сформировано восемь промышленных кластеров, в которые входят 127 предприятий. До 2030 года планируется создать еще пять кластеров.

Во всех отраслях промышленности реализуются проекты, включенные в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики. Общий объем инвестиций по ним составляет более 111 млрд рублей. Ожидается создание свыше 9 тыс. новых рабочих мест.

В республике продолжается реализация двух специальных инвестиционных контрактов. Завод «Агромаш» производит колесные тракторы тягового класса 1,4. ООО «Волжская перекись» выпускает перекись водорода антрахиноновым методом. ООО «ЧЗСА» прорабатывает с Минпромторгом России вопрос реализации инвестиционного проекта, связанного с локализацией производства погрузчиков и автомобильных мостов при поддержке «СПИК 1.0».

Еще одно направление касается повышения производительности труда. В реализации таких мероприятий участвуют 72 предприятия республики.

«Наши основные цели — создание и развитие современных и конкурентоспособных отраслей промышленности, обеспечивающих модернизацию и переход экономики на инновационный путь развития, поддержание экономического роста и диверсификации экспортного потенциала республики», — отметил Марат Якушев.

Практический пример использования мер господдержки представил директор Чебоксарского машиностроительного завода «Текстильмаш» Антон Сазонов. Сегодня «Текстильмаш» развивается в системе полного цикла машиностроения группы компаний «Техмашхолдинг». Это уже не только ткацкие станки, но и сельхозоборудование, стройтехника, полуприцепы, инструментальное и литейное производство.

По словам Антона Сазонова, все направления в последние годы демонстрируют устойчивый рост. Существенную роль в этом сыграли меры государственной поддержки. За последние два года в рамках программы технологического перевооружения на предприятии модернизировали станочный парк и ввели более 50 единиц оборудования с числовым программным управлением. Также создан новый участок индукционной плавки, что позволило почти вдвое увеличить объем литейного производства.

Эти проекты были реализованы благодаря льготным займам Фонда развития промышленности на сумму 87 млн рублей. Ранее предприятие одним из первых в Чувашии получило займ ФРП на 100 млн рублей для модернизации инструментального производства.

Еще одним рабочим инструментом стала компенсация части затрат на приобретение оборудования. За последние годы предприятию возместили около 70 млн рублей. Для промышленного бизнеса такая поддержка позволяет быстрее обновлять производство и запускать новые направления.

Отдельный блок работы связан с собственными технологиями. При поддержке республики предприятие получило федеральные субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Сейчас уже разработана и запущена в серию линейка современных ткацких станков. Первые машины работают в Камышине. Также разработан хмелеуборочный комплекс, который эксплуатируется в Вурнарском округе и Липецкой области.

Предприятие участвует в федеральном проекте «ФЦК» по развитию производства станкоинструментальной промышленности. Уже есть практические результаты: сокращается время производственных процессов, снижаются потери и уровень брака, растет эффективность производства.