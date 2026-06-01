Мариинский Посад и Красные Четаи претендуют на федеральный грант

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Представленные проекты сочетают современный облик и историческую составляющую. Фото cap.ru

Больше чем просто улица

Межведомственная комиссия под председательством Главы Чувашии Олега Николаева рассмотрела две заявки на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свои концепции благоустройства представили Мариинский Посад и Красные Четаи.

Город на Волге предложил для развития свою главную пешеходную артерию — улицу Ленинскую, которая соединяет с набережной, храмами, музеями и смотровой площадкой. К сожалению, сегодня она не справляется с ролью туристического центра: нет удобных мест для отдыха, точек по продаже сувенирной продукции, уютных кафе, машины паркуются прямо на тротуарах.

Проект АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» предлагает превратить улицу в полноценное общественное пространство. Здесь появятся зона отдыха с малыми архитектурными формами, событийная площадка для ярмарок и концертов, «ленивая» площадь для неформальных встреч, торговые объекты в едином стиле и современный остановочный павильон. Предусмотрена отдельная площадка для туристических автобусов, такой в городе сейчас нет. Вообще развитие центра рассматривается в связке с ростом потока гостей. В городе строится причальная стенка, что создаст дополнительные возможности для речного туризма.

Концепция предусматривает разделение транспортных и пешеходных потоков с приоритетом для пешеходов. Основной акцент сделан на сохранении исторических фасадов. Среди элементов благоустройства — стилизованные ворота в духе купеческой архитектуры XIX века, верстовой столб и историческая афишная тумба.

Мариинский Посад уже дважды побеждал во Всероссийском конкурсе: в 2020 году предлагалось обустройство набережной, в 2024?м — проект «Государева гора». Новая концепция связана с ранее преображенными пространствами: улица Ленинская замкнет их в единый пешеходный маршрут.

Олег Николаев призвал начинать работы. «Ждать итогов конкурса не нужно. Концепция в целом выверенная, и готовить территорию необходимо сейчас. Выиграем — реализуем за счет конкурсных средств. Не выиграем — будем искать другие источники. Город все равно нужно развивать системно и последовательно», — подчеркнул руководитель региона.

Также межведомственная комиссия рассмотрела заявку села Красные Четаи. В 2025 году правила конкурса изменились: теперь в нем могут участвовать не только малые города, но и опорные населенные пункты. Красночетайский округ стал первым таким участником от Чувашии.

Проект получил название «Возрождение улицы Новая: сохраняя историю и создавая будущее». Сегодня это наиболее оживленное место села, где сосредоточены основные социальные и торговые объекты. При этом выглядит улица куда хуже соседних: стихийные парковки, старые тротуары. Соцопрос показал неожиданный результат: каждый пятый житель затрудняется назвать место, которое можно было бы показать гостям.

Авторы концепции предлагают не просто облагородить территорию, а сделать ее живым рассказом об истории Красных Четай. Образы дубовых лесов, легенды о реке Суре, чувашский орнамент должны прослеживаться в каждой детали облика обновленной улицы. Название «Хeрлe Чутай» задает цветовую доминанту всех малых архитектурных форм. Скамейка с названием села на родном языке, ландшафтный арт-объект с образом лошади (по преданию, именно с ней связано происхождение Красных Четай), пешеходный маршрут в новом сквере, который повторяет изгибы реки Суры, — такие детали превращают простую прогулку в погружение в историю села.

Выделено несколько решений. Во-первых, необходимо упорядочить движение транспорта и добавить парковочные места — за счет перепланировки их количество увеличится на 15. Во-вторых, требуется расширить тротуары с непрерывным пониженным бордюром, чтобы было удобно всем, включая маломобильных жителей. В-третьих, перед детской школой искусств предлагается разбить новый сквер «Сурский» с открытой площадкой, сценой в форме стилизованного дубового листа, библиомодулем и зонами для чтения. Наконец, четвертое и самое необычное решение — дождевой сад: инновационная система сбора и очистки ливневых вод с посадками влаголюбивых растений.

На заседании также говорили о том, как привлечь предпринимателей к развитию туристической инфраструктуры. «Наличие внебюджетных инвестиций всегда положительно воспринимается экспертами конкурса. Мы должны поддерживать предпринимателей, которые готовы синхронизировать свои проекты с развитием общественных пространств», — отметил Олег Николаев.

Чувашия участвует во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды с 2018 года. За это время победителями стали 16 проектов малых городов и исторических поселений республики.

Александра Филиппова
Опубликовано: 2 июня 2026 г.


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