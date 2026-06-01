Похищение бизнесмена, пьяные аварии и травмы мельника

Минувшая неделя выдалась для прокуратуры Чувашии насыщенной событиями разных масштабов: от предсезонных проверок пожарной безопасности в летних лагерях до защиты прав предпринимателей. Продолжается работа по резонансным ДТП с трагическими последствиями. Отдельное внимание ведомство уделило выпускникам прокурорского класса и восстановлению справедливости для жителей республики.

Проверка готовности к работе летних лагерей

Прокуратура Янтиковского района совместно с сотрудниками МЧС организовала проверку соблюдения противопожарных норм в школах перед открытием пришкольных лагерей. Особое внимание уделено знанию персоналом порядка действий при пожаре, состоянию путей эвакуации, средств пожаротушения, противопожарных резервуаров и работоспособности сигнализации. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Аналогичные проверки проводят все прокуратуры городов и районов республики.

Подготовка к встрече с предпринимателями

2 июня 2026 года прокурор Чувашии Эдуард Гиматов проведет личный прием предпринимателей. В нем также примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рыбаков. Подготовка к встрече шла всю прошлую неделю. Бизнесмены могут изложить свои проблемы, связанные с административным давлением, необоснованными проверками, решениями органов власти.

На контроле — капитальный ремонт школы

Прокурор Урмарского района Александр Левый выехал на объект ремонта Шоркистринской школы. Индивидуальный предприниматель проводит работы по контракту со сроком завершения 1 ноября 2026 года. На данный момент выполнено около 15 процентов от общего объема. Прокурор объявил предостережение подрядчику о недопустимости срыва сроков и некачественного ремонта. Ход работ остается на контроле.

Не было денег на такси?

52-летний житель Чебоксар обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Вечером 21 марта 2026 года в состоянии алкогольного опьянения он управлял Suzuki Grand Vitara на проспекте Тракторостроителей. Отвлекшись, поздно заметил попутный ВАЗ 2115, попытался его объехать, потерял контроль, столкнулся с ним, затем выехал на разделительную полосу и врезался в опору ЛЭП. Одна из пассажирок иномарки, не пристегнутая ремнем, выпала из салона и погибла. Обвиняемый признал вину, пояснив, что сел за руль пьяным, потому что хотел довезти друзей, у которых не было денег на такси. Дело направлено в Калининский районный суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Итоги деятельности в цифрах и фактах

В профессиональный праздник предпринимателей (26 мая) прокуратура Чувашии подвела итоги работы за 2026 год. Выявлено и пресечено более 300 нарушений прав бизнеса. Принесен 51 протест на незаконные правовые акты, внесено 118 представлений, наказано 57 должностных лиц, привлечено к административной ответственности 32 правонарушителя. По инициативе прокуроров из планов проверок исключены 76 процентов запланированных ранее проверок предпринимателей. Свыше 65 процентов заявлений органов контроля о согласовании внеплановых проверок отклонено. Погашена просроченная задолженность по госконтрактам перед бизнесом на сумму более 53 млн рублей. Продолжается сотрудничество с Торгово-промышленной палатой и уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Вымогатели наказаны

Трое жителей Саратовской области признаны виновными в похищении человека, вымогательстве и разбое. 15 мая 2025 года они приехали в Чебоксары, организовали встречу с местным предпринимателем, насильно усадили его в автомобиль и похитили. Угрожая ножом и нанося побои, требовали 1 млн рублей. Затем вывезли потерпевшего в Шумерлю, удерживали в запертой ванной комнате арендованной квартиры с выключенным светом. При попытке вывезти жертву за пределы Чувашии предприниматель сбежал во время остановки автомобиля и обратился в полицию. Злоумышленники также завладели его банковской картой. Задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Суд назначил им от 7 до 12 лет колонии строгого и особого режима, одному из них первые 2 года — в тюрьме. Ранее один из осужденных уже был судим за похищение человека.

Эдуард Гиматов поздравил выпускников прокурорского класса

В 2024 году в лицее № 2 был открыт 10 класс с углубленным изучением юридических дисциплин и прокурорской деятельности. Два года школьники посещали ведомство, суды, правоохранительные органы, занятия проводили действующие прокуроры и преподаватели юрфака ЧувГУ. Эдуард Гиматов выразил надежду, что через несколько лет увидит ребят в органах прокуратуры сначала общественными помощниками, а затем и полноправными сотрудниками.

День образования прокуратуры СССР посвятили ветеранам

28 мая 1922 года была учреждена Государственная прокуратура СССР. Этот день стал особенной датой в истории правовой системы. Прокуратура Чувашии поздравила ветеранов ведомства, поблагодарив за многолетний добросовестный труд, верность долгу и закону, бесценный опыт, который они передают молодым коллегам.

Светофор установлен после обращения к прокурору

Житель Канаша обратился на личный прием к Эдуарду Гиматову с просьбой установить светофор на въезде в город на пересечении автодороги А-151 и улицы Зеленой. Проверка показала, что за полтора года на этом участке произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 ранены. Перекресток соответствовал нормам, но для улучшения безопасности было рекомендовано установить светофорное регулирование. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Пока светофоры работают в аварийном режиме из за ремонта дороги.

В использовании госимущества выявлено более 700 нарушений

Под председательством Эдуарда Гиматова состоялось расширенное заседание коллегии с участием руководителей органов власти и контролирующих ведомств. Защита экономических интересов страны и прав граждан напрямую связана с эффективным использованием госимущества. За 2025 год и 4 месяца 2026 года выявлено свыше 700 нарушений, внесено 229 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 114 должностных лиц, приведен в соответствие с законом 81 муниципальный документ, 16 лиц привлечены к административной ответственности, в суды направлено 150 исков. Оспорены сделки с 83 земельными участками.

Несоблюдение промышленной безопасности на мясокомбинате

58-летняя главный зоотехник АО «Вурнарский мясокомбинат» обвиняется по части 1 статьи 217 УК РФ. Она была ответственной за соблюдение требований промышленной безопасности в цеху по производству комбикормов. Из-за неисправных магнитных колонок в дробильную установку попала металломагнитная примесь, произошло воспламенение пылевой смеси, и взрывная волна выбила боковой люк, который ударил мельника по голове. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Дело будет рассматривать Вурнарский районный суд.

Загрязнение реки Кукшум

Прокуратура Калининского района Чебоксар с привлечением представителей Народного фронта обнаружила на берегу и в самой реке Кукшум большое количество бытового и строительного мусора. Аналогичное складирование отходов есть и на притоках. Администрация города проинформирована, ей рекомендовано активизировать профилактическую работу с населением.

Дмитрий Федоров

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