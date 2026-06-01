Книги плюс цифровые технологии

Вчера, в Международный день защиты детей, в Республиканской детско-юношеской библиотеке открылась «Академия роста». В торжественной церемонии приняли учвастие Глава Чувашии Олег Николаев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова и уполномоченный по правам ребенка Алевтина Федорова, руководители государственных и муниципальных библиотек региона. Видеоприветствие направили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

«Открытие центра «Академия роста» — важный шаг в развитии культурной среды для подрастающего поколения Чувашии. Эта площадка объединит традиции чтения с цифровыми технологиями, став площадкой развития талантов и популяризации нашего национального наследия», — подчеркнула министр культуры Светлана Каликова.

Экскурсию по центру провела директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Татьяна Вашуркина. Она познакомила почетных гостей с возможностями «Академии роста», которая рассчитана на разные интересы и возраст детей. Центр разделен на семь функциональных зон, о каждой из которых подробно рассказали волонтеры культуры.

В «Галерее успеха» посетителей встретило яркое выставочное пространство, где представлены детские рисунки, иллюстрации к прочитанным книгам, фотохроника библиотечных событий и материалы о выдающихся уроженцах Чувашии. «Визитная стена» помогает сразу понять, чем живет центр сегодня: здесь собрана актуальная информация о проектах, событиях и возможностях для детей и родителей. «Ракурс роста» стал интерактивной фотозоной, где ребята могут не только сделать памятные снимки, но и включиться в игру, тему которой задают сменные декорации.

Для самых маленьких и их родителей создана «Кафедра всезнаек» — уютная зона раннего развития с книгами, развивающими играми и полезной литературой по детской психологии и воспитанию. «Сказочный факультет» знакомит детей с чувашским фольклором в современном формате: через интерактивную карту Чувашии, мультфильмы и аудиосказки, а также VR-игру по мотивам национальных преданий. В «Эрудит-классе» можно читать, заниматься в группе, участвовать в мастер-классах, интеллектуальных играх и образовательных встречах. «Креатив-парк» стал пространством для театральных постановок, чтений, книжных презентаций и живого общения с писателями и интересными людьми.

Новый центр рассчитан на постоянную работу с детьми, подростками, семьями, педагогами и библиотечным сообществом. Важно, что Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека будет работать и как проектный офис: сопровождать создание аналогичных площадок, помогать коллегам воплощать успешные практики по всей республике.

«Академия роста» уже начала работу. В июне в Чебоксарах откроются сразу три таких центра. Вчера свои двери распахнули площадки на базе Республиканской детско-юношеской библиотеки и ДК «Южный». Впереди — открытие центра в специальной библиотеке имени Льва Толстого. Для Чувашии это не разовая инициатива. Следующий шаг — поддержка 14 поданных заявок на создание новых детских центров и расширение практики в муниципалитетах республики.

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики: «Символично, что новое пространство для детей появилось именно сегодня. Ведь главная задача взрослых — создавать условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, найти любимое дело, поверить в себя и свою мечту. Сегодня библиотеки становятся гораздо больше, чем просто местом для чтения. Благодаря таким проектам они обретают новую жизнь, становятся современными центрами притяжения для детей и родителей, пространствами для творчества, общения, развития и семейного досуга. Мы последовательно создаем в Чувашии современную среду для развития детей, в том числе в рамках нацпроекта «Семья». Уже работают сорок модельных библиотек нового поколения, еще 14 находятся в стадии создания. Благодарю всех, кто принимал участие в создании «Академии роста». Уверен, это будет местом больших открытий, ярких впечатлений и первых шагов к будущим успехам наших детей».

Фото Максима Васильева