Весной в Чувашии восстановлено почти 750 га леса

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на территории всех 11 лесничеств республики в оптимальные агротехнические сроки проведены необходимые мероприятия. Общая площадь искусственного лесовосстановления и лесоразведения превысила 200 га, а с учетом дополнения лесных культур — почти 750 га. Это на 23% больше, чем весной 2025 года, сообщает Минприроды Чувашии.

В частности, искусственное лесовосстановление выполнено на площади 194,86 га. Из них сеянцы с закрытой корневой системой высажены на 48,66 га (36,3 га — по госзаданию и 12,36 га — арендаторами). Использование закрытой корневой системы впервые применено в таком объеме — это современный стандарт, обеспечивающий приживаемость до 95%. Сейчас проходит техническая приемка лесовосстановительных работ.