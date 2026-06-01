Особняк выставлен на торги

Объявлен конкурс по реализации объекта культурного наследия — каменного двухэтажного дома, построенного в конце XIX века в Алатыре.

Здание принадлежало купцу и благотворителю Якову Скоробогатову, который занимался производством и продажей обуви. Согласно традициям того времени, на первом этаже находились магазин и мастерская, а на втором — жилые помещения. Здание выполнено в традициях эклектики.

По данным Госцентра по охране культурного наследия, заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 июня. Торги пройдут 22 июня. Начальная цена — 2,75 млн рублей. В состав лота входят: здание общей площадью 488,4 кв. м и земельный участок площадью 4 тыс. кв. м.

Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса обязан провести работы по его сохранению и выполнять требования по содержанию в установленном законом порядке. Для восстановления объекта и приспособления его для современного использования инвестор может получить кредит по льготной ставке 9% годовых.