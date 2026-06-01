В Красночетайском округе стартовали Дни деревень

За большим столом

Первыми череду торжеств открыли жители Акчикасинского поселения — села Баймашкино, деревень Калугино и Акчикасы. Состоялся концерт, были организованы спортивные соревнования, игры для детей. Земляки накрыли большой стол с разнообразными угощениями.

Собравшихся поздравили с праздником глава муниципального округа Иван Михопаров, председатель землячества «Чавал» Владимир Савинкин. Они отметили важность сохранения традиций, поблагодарили сельчан за их труд. Были вручены благодарственные письма «серебряным» волонтерам, которые занимаются плетением маскировочных сетей. За активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции Александру Ямброськину вручили медаль «За содействие СВО».

Примечательно, что за год в этих населенных пунктах было реализовано сразу несколько проектов в рамках программы «Ниме — народный бюджет». Благоустроена территория для проведения массовых мероприятий: установлена сцена, оборудована уютная беседка, а по периметру смонтировано ограждение. В деревне Калугино по улице Набережной проложен новый асфальт, запланирован ремонт дорожного покрытия по улице Садовой. В деревне Акчикасы также ожидается укладка асфальта по улице Васюкова. В селе Баймашкино завершен ремонт дороги с щебеночным покрытием по улице Школьной.

Кстати, в Акчикасинском поселении проживает 785 человек: 27 из них — в возрасте от 88 до 100 лет.