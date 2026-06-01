Алатырская улица

Продолжает ряд улиц западного мыса Чебоксар улица Алатырская. Все пока с названиями селений Чувашии.

Логика немного странная: Сундырь, Ядрин и вот Алатырь. Двое первых логично — западные, но Алатырь — это явно на юг, юго-юго-запад.

Но Алатырская. Третья по счету от пересечения улицы Константина Иванова и Московского проспекта. Названа в честь города Алатыря, присоединенного (вместе с Алатырским, Порецким и Кувакинским районами) к Чувашской АССР в 1925 году для усиления промышленной мощи аграрной республики. Национальный принцип формирования территорий попран, победила экономика. А я напомню, что на момент присоединения древний город Алатырь (основан в 1552 году) был почти втрое больше Чебоксар по численности жителей (22 тысячи против 8), там была промышленность и, главное, железная дорога — круглогодичная связь с миром.

Всерьез подумывали исполнительные органы власти перевезти свои учреждения из Чебоксар в Алатырь.

Даже республиканская ежедневная газета «Трудовая газета» на русском языке с осени 1925-го по осень 1929 года издавалась в Алатыре. В Чебоксарах с 1920 года непрерывно выходила газета «Канаш» (Совет) на чувашском языке, и только 17 октября 1929 года на основе переехавшей редакции «Трудовой газеты» в Чебоксарах стала выпускаться «Красная Чувашия» (теперь — «Советская Чувашия») — ежедневная газета на русском языке.

Алатырцы — какие-то особые русские люди: говор, шутки, бойкость какая-то. Про себя называю Алатырь нашей чувашской Одессой.

Но давайте вернемся к нашей Алатырской улице. Она лишь немногим больше параллельной Ядринской улицы — длина 315 метров. Дома на улице были все без исключения с № 1 по № 23. Также начало улица брала на севере и шла на юго-восток. Нечетная сторона — левая, четная — правая.

Сохранилось (точнее, есть у меня) чуть больше фотографий домов и самой улицы. Одноэтажные частные дома, иногда с мансардами.

Со времени все было застроено многоэтажными домами, но сама дорога сохранилась, была с твердым покрытием, теперь заасфальтирована. Только конец улицы сейчас повернут на юг из-за дома на пути, диагональ стала не строгая.

А название забыто. Теперь имя славного города Алатыря в Чебоксарах носит только Алатырское шоссе на юго-западе — дорога от улицы Богдана Хмельницкого до трассы М-7. Самоназванная.

Алексей Киров