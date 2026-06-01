«БоМиК» остался непобедимым в окружной лиге

И поднялся на вершину турнирной таблицы

На прошлой неделе клуб под руководством Сергея Мухотина провел в рамках чемпионата ПФО два домашних матча на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. В гости к представителю республики приехали «Родня» из Казани и самарский «Форвард».

Команда из Цивильска резво начала новый сезон. Возможно, многообещающему старту поспособствовало не самое тяжелое расписание — в первых турах подопечные Сергея Мухотина соперничали в основном с коллективами из середины и нижней части таблицы. Однако поклонники футбола прекрасно знают, что кубки завоевываются не столько в матчах с очными конкурентами, а благодаря стабильному выступлению на длинной дистанции. Уверенная игра и победа над менее мастеровитым оппонентом — признак класса и умения настроиться на любой клуб.

Сначала «БоМиКу» предстояло показать свой уровень в перенесенной встрече первого тура против казанской «Родни». Любопытно, что буквально месяц назад команда из столицы Татарстана даже не числилась в списках участников чемпионата ПФО. В нынешнем сезоне должна была выступать «Лада» из Димитровграда, но снялась с лиги из-за финансовых проблем. Поэтому коллектив с объединяющим названием пришелся ко двору в качестве экстренной замены.

Казанцы тяжело вливались в лигу, но это объяснимо. Скорее всего, «Родня» готовилась к игре только на чемпионате Татарстана, а тут внезапно — новый вызов. Команде из Чувашии не стоило обращать внимание на трудности у соперника, а ориентироваться только на собственный футбол.

Со стартового свистка арбитра Алексея Саенко из Йошкар-Олы «БоМиК» стремился играть первым номером. И на 11-й минуте хозяева могли повести в счете — клуб из Цивильска забил гол, но арбитры не засчитали взятие ворот из-за офсайда. Одно из футбольных поверий гласит: «Если мяч один раз побывал в сетке, значит, еще туда залетит». Примета часто сбывается. К счастью, эта игра не стала исключением.

На 28-й минуте Марк Аквазба исполнил проникающую передачу в штрафную на Ислама Евлоева, который мощно вонзил мяч в девятку. Голкиперу «Родни» Михаилу Храмову оставалось только развести руками. Правда, в одной из следующих атак гости могли отыграться, но их футболист на острие атаки сфальшивил и не попал в створ ворот.

Во втором тайме команда под руководством Сергея Мухотина нарастила обороты. «БоМиК» серьезно угрожал противнику в стандартных положениях. Ильнур Габдуллин отправил подачу в штрафную, а закрученный круглый «снаряд» предательски залетел в ворота — 2:0. Под занавес игры Константин Ковальчук точным ударом головой установил окончательный счет — 3:0 в пользу «БоМиКа».

Далее клуб из Цивильска в пятом туре окружного чемпионата ожидал соперник, который на бумаге выглядел сильнее, — «Форвард» из Самары. Хотя в пассиве коллектив имеет самое разгромное поражение в лиге на данный момент — самарцы получили 0:10 от «Дорожника», одного из основных конкурентов чувашской команды. Но больше «Форвард» не проигрывал.

Кстати, к этой игре основательно подготовились поклонники республиканского футбола. Одна из групп фанатов даже вооружилась барабанами, чтобы звук ударных инструментов стимулировал хозяев бежать в атаку.

Напомним, что «БоМиК» под руководством Сергея Мухотина еще не пропускал голы в текущем сезоне. К сожалению, «сухая» серия прервалась в этом матче — гости вышли вперед в середине первого тайма. Пропущенный мяч не смутил хозяев, а, наоборот, лишь раззадорил.

Игроки дружины из Цивильска успешно проникали в свободные зоны оппонента, защита «Форварда» не успевала перекрывать пространство. Гол «БоМиКа» — вопрос времени. На 34-й минуте Константин Ковальчук элегантной передачей пяткой вывел на оперативный простор Дмитрия Чистякова. В результате Дмитрий прорвался по левому флангу и сделал прострел, и в ходе суматохи в штрафной Ислам Евлоев отпасовал Ильнуру Габдуллину, который не имел права промахнуться, — 1:1. С таким счетом завершилась первая половина.

После перерыва «БоМиК» продолжил нагнетать, гости справлялись с натиском до определенного момента. В середине второго тайма Сергей Мухотин решил усилить игру, выпустив на поле опытного Михаила Хозилова. Чутье специалиста не подвело — через пару минут Михаил перехватил мяч после неудачной передачи от игрока соперника, ускорился до чужой штрафной площади и пробил в дальний угол — 2:1. Вскоре вышел из тени признанный джокер «БоМиКа» Тимур Лобанов — в результате быстрой атаки Тимур, находясь в великолепной позиции, принял передачу от Ислама Евлоева и упрочил преимущество — 3:1. Казалось, нужно довести дело до спокойной победы, но без валидола не получилось — на 79-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который был реализован. Однако команде из Цивильска свойственно огорчать противника перед финальным свистком. На сей раз победную точку поставил Артем Акимов — победа «БоМиКа» 4:2.

Автор одного из голов Михаил Хозилов в интервью корреспонденту «СЧ» заявил, что игра складывалась очень тяжело. «У нас была третья игра за десять дней. Возможно, не успели полноценно восстановиться. Я выходил на замену, чтобы как-то завести команду, придать дополнительных эмоций, — поделился футболист. — Нужно отдать должное команде соперника — ребята молодые, обученные, дерзкие».

Кстати, 39-летний Михаил является воспитанником чувашского футбола, не теряется на фоне более молодых игроков. «Стараюсь держать уровень. Я правильно питаюсь, вовремя ложусь спать. Для меня любая деталь имеет огромное значение», — подчеркнул Хозилов.

К сведению

После пятого тура «БоМиК» возглавил турнирную таблицу чемпионата ПФО. «Дорожник» из Каменки, который шел вровень с клубом из Цивильска, в минувшие выходные потерял очки, сыграв в гостях вничью с самарским «Олимпом» 0:0.