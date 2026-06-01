Окрылила поддержка болельщиков

В последнее время наш регион принял множество крупных спортивных турниров. Также из года в год Чувашия становится хозяйкой чемпионата и первенства ПФО по легкой атлетике. В 2026-м Всероссийская федерация не стала изменять сложившейся традиции и отдала республике право проведения главных окружных состязаний. За медали на дорожках и в секторах «Олимпийского» сражались более 1200 спортсменов.

Нынешние старты многие легкоатлеты рассматривали в качестве подготовки к ключевым соревнованиям летнего сезона, в том числе к Мемориалу Ардалиона Васильевича Игнатьева и Кубку России, которые состоятся в Чувашии в июне. Однако для молодых спортсменов выступление в Чебоксарах — отличная возможность в полной мере заявить о себе.

Квалифицированная судейская бригада, составленная из местных специалистов, обеспечивала порядок при проведении состязаний. Любопытно, что сотрудники СМИ и поклонники «королевы спорта» могли отслеживать результаты в режиме реального времени при помощи лайв-тайминга, который был доступен на одном из сайтов. Это облегчило журналистский труд.

Таким образом, в течение трех дней на «Олимпийском» главенствовали ведущие спортсмены округа. И уже в первых дисциплинах выступали надежды чувашской легкой атлетики. В одном из самых зрелищных и скоротечных видов программы — беге на 100 метров среди девушек до 18 лет — Кира Кириллова претендовала на самые высокие позиции на пьедестале, а в итоге завоевала «серебро».

В аналогичной возрастной группе у юношей засверкал Артем Грачев. По итогам предварительных забегов представитель республики показал второе время, уступив оренбуржцу Егору Галынину. Однако в финале Егор провалился, а Артем соперничал с целой группой конкурентов, жаждущих взойти на пьедестал. И все-таки в бескомпромиссной борьбе легкоатлет из Чувашии вырвал «золото» с результатом 11,31 секунды, установив личный рекорд! О серьезной конкуренции говорит тот факт, что Даниил Лекомцев из Удмуртии, занявший пятое место, уступил лишь 0,09 секунды.

После финиша Артему понадобилось время, чтобы отдышаться и прийти в себя. Оказалось, что его приоритетная дисциплина — прыжки в высоту. «Я не рассчитывал в спринте на медаль. Заявился для разминки перед высотой. Неожиданная, но очень приятная победа для меня, — признался Артем Грачев. — Мой наставник Сергей Анатольевич Андреев тренировал меня по нескольким видам. Я успел попробовать силы в прыжках в длину, но потом перешел в высоту и теперь совмещаю со спринтом».

Неплохой разогрев перед главным для себя видом, не правда ли? Кстати, на недавнем чемпионате Чувашии Грачев смог преодолеть планку на высоте 2,03 метра — великолепное достижение для своего возраста. Однако в рамках первенства ПФО представителю сборной республики не удалось повторить результат — Артем остановился на рубеже 1,99 метра, но это не помешало ему оформить золотой дубль.

На протяжении всех трех дней на трибуны «Олимпийского» приходили любители «королевы спорта» разного возраста. Однако до полной заполняемости было далеко. Хочется, чтобы как можно больше болельщиков посетили июньские соревнования.

Во время окружных соревнований поклонники легкой атлетики с большим опытом и стажем брали с собой бинокли, чтобы не пропустить события, происходящие на дальней половине стадиона, в том числе в секторе для метания диска. Здесь среди юниоров в финале до 20 лет участвовал подопечный наставника Алексея Александрова Дмитрий Щербаков. Напомним, что Дима выигрывал на первенстве России среди слепых и слабовидящих, а также становился победителем чемпионата республики. И до четвертой попытки Дмитрий располагался на второй позиции. К сожалению, в заключительных раундах два соперника смогли улучшить результат. В итоге Дмитрий Щербаков финишировал четвертым.

В заключительный день состязаний львиная доля легкоатлетов из других регионов приехала на стадион со своими чемоданами и сумками. Сразу после окончания соревнований они отправлялись домой. Однако многим бегунам предстояло несколько раз выйти на дорожку. Сначала они боролись за награды на индивидуальной дистанции, а потом им предстояло помочь своей сборной в эстафетах, которые традиционно закрывали программу состязаний.

В беге на 1500 метров среди юношей до 16 лет одним из главных фаворитов считался Арсений Сергеев из Чувашии. Недавно Арсений стал бронзовым призером престижного турнира в Беларуси. Конечно, статус одного из главных претендентов на победу накладывал определенную ответственность. Но он чувствовал в себе силы одержать победу. Во время дистанции за Сергеева болели товарищи по тренировкам в спортшколе олимпийского резерва № 8 имени олимпийской чемпионки Е. Николаевой, а также наставник Лилия Григорьева. Арсений чувствовал поддержку, и она его окрыляла. В конце ему было совсем тяжело, но он удержал первую позицию и завоевал золотую медаль.

После вручения награды Арсений Сергеев побеседовал с корреспондентом «СЧ». Было заметно, что спортсмен несколько смущен — опыт общения с журналистами у него небольшой, но юноша взял себя в руки. «Не в первый раз участвую в таких крупных стартах, и мне понравился мой бег, — поделился обладатель «золота». — Это был очень важный старт, но сейчас все силы направлю на подготовку к первенству России».

Кстати, на пьедестале почета Арсения награждал заслуженный тренер СССР и РСФСР, участник Олимпиады в Монреале 1976 года Виктор Семенов. Миссия Виктора Семеновича заключалась не только в награждении победителей и призеров, он также внимательно следил за выступлениями своих воспитанников, которые не подвели. Так, в первенстве ПФО у юниоров до 20 лет Никита Кузьмин выиграл «серебро» в беге на 3000 метров с препятствиями, а в рамках окружного чемпионата Виталий Матвеев повторил достижение партнера по команде в ходьбе. «Конечно, результаты не такие уж и сильные, как в наше время, когда мы были молодыми. Но медаль есть медаль», — резюмировал Виктор Семенов.

Кстати, на «Олимпийском» можно было наблюдать спортсменов из Южно-Сахалинска. Нет, Сахалинская область не вошла в ПФО, а просто легкоатлеты выступали вне зачета. Так, на дистанцию 400 метров с барьерами вышла представительница Московской области Кристина Вершинина. Всего в забеге было два участника, и Кристина уверенно опередила соперницу Ксению Хохрякову из Пермского края, получившую в итоге золотую медаль. Однако Вершинина преследовала свои цели.

«Мы с тренером планировали сделать больше стартов в этом году, набрать объем. Сейчас сделали хорошую тренировку перед выступлениями на Мемориале братьев Знаменских (крупный международный старт, который состоится в Москве 5 июня. — Прим. ред.), — рассказала Кристина. — Я знаю, что на этом стадионе будет Кубок России. Поэтому еще раз приехала вспомнить свои ощущения. Здесь дорожка очень быстрая, звонкая».

Кроме того, завершали свои выступления представительницы прекрасной половины человечества в семиборье. На протяжении длинной дистанции у девушек до 18 лет безоговорочным лидером являлась хозяйка соревнований Христина Павлова. В заключительном виде программы, беге на 800 метров, Христине было достаточно не выпускать далеко вперед своих ближайших преследовательниц Зарину Сулейманову из Татарстана и Дарью Громову из Самарской области. Наша землячка великолепно справилась с задачей и сама от них убежала, финишировав на 800-метровке второй, а в общем зачете добилась уверенной победы!

«Я очень довольна своим бегом на дистанции 800 метров, — поделилась Христина Павлова. — В прошлом году не получилось полностью реализовать себя из-за травм, а сейчас буду настраиваться на первенство России».

КСТАТИ

По итогам чемпионата и первенства ПФО сборная Чувашии завоевала 39 наград различного достоинства.