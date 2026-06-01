В Чебоксарах начался масштабный ремонт тротуаров

Подрядная организация ООО «Стройком» уже приступила к работе на улицах Франко, Ашмарина и Орлова — бригады демонтируют старое покрытие. Также в списке — Президентский бульвар (от улицы Композиторов Воробьевых до бульвара Электроаппаратчиков, с двух сторон), улица Хевешская (от проспекта И. Яковлева до Эгерского бульвара, нечетная сторона), улица Грасиса (с двух сторон), улица Ф. Гладкова (от Президентского бульвара до улицы П. Крепкова). Стоимость работ — 91,5 млн рублей. Завершение намечено к 20 августа.

Также в рамках акции «Городской тротуар» планируется отремонтировать 68 пешеходных дорог общей протяженностью 8826,7 метра. МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» заключает контракты с подрядчиком.