В Чебоксарах завершился масштабный этап модернизации общественного транспорта

С городских маршрутов уходят последние троллейбусы модели ЗиУ-682, которые служили десятилетиями. Им на смену пришли современные УТТЗ-6241.

Программа замены старого подвижного состава стартовала в 2019 году при поддержке партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». За это время в городах Чебоксары и Новочебоксарск на линию вышли 229 новых «рогатых».

Минтранс Чувашии отмечает, что самым возрастным из списанных оказался троллейбус № 679 модели АКСМ-101 белорусского производства, который прослужил пассажирам 26 лет. Ну а самым легендарным является троллейбус № 001, работавший на линии с 1964 по 1978 год.