В «Волне» готовятся к новоселью

В этом году из бюджета города Чебоксары на организацию отдыха и занятости детей в летний период выделено 74,7 млн рублей.

Вопрос обсуждался на общегородской планерке. Было заявлено, что сегодня в столице Чувашии работает 27 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, которые уже приняли около 2500 детей. Набор продолжается.

В трех загородных оздоровительных лагерях за шесть смен отдохнут 3078 детей. В «Березке» и «Бригантине» летние смены уже начались в эти выходные, в ДОЛ «Волна» прием школьников запланирован на 3 июня. Торжественное открытие быстровозводимых корпусов на базе лагеря состоится 4 июня.