На дорогах регионального значения внедряют проекционные пешеходные переходы

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Новинка представляет собой технологию, использующую светодиодные проекторы для создания яркой световой разметки, которая дублирует традиционную зебру. Главное преимущество этой системы — привлечение внимания водителей. В отличие от привычных знаков лазерные проекторы создают заметный издалека световой коридор, призывая автомобилистов сбрасывать скорость заранее.

«Повышение безопасности дорожного движения — одна из главных целей партийного проекта «Безопасные дороги». Проекционная разметка является эффективным дополнением к традиционным методам, особенно в сложных погодных условиях. Она не стирается со временем и отлично видна в темноте, в туман, снег или дождь, что критически важно для предотвращения ДТП с участием пешеходов», — отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Максим Петров.

Принцип работы заключается в размещении над переходом специального оборудования, которое создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка видна с расстояния более 150 м даже в неблагоприятных условиях. Технология показала свою высокую эффективность зимой, когда нет возможности своевременно восстановить на переходах стершийся термопластик.

По данным Минтранса Чувашии, «умные» проекционные пешеходные переходы появились на 20 участках региональной сети дорог в поселках Стрелецкое, Ибреси, Кугеси, Вурнары, селах Аликово, Калинино, Моргауши, Красные Четаи, Батырево, Шыгырдан, Красноармейское, в городах Ядрин и Шумерля. Комплексы установили на нерегулируемых переходах в наиболее опасных для пешеходов местах. Также в ближайшее время планируется оборудовать проектором участок автодороги «Аниш» в районе поселка Урмары.