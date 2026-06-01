И будет парк!

В Мариинском Посаде состоялась экологическая акция, приуроченная к 300-летию Свято-Троицкого собора.

На территории, прилегающей к зданию, активисты высадили 300 молодых деревьев: 150 лип и 150 туй. Саженцы предоставило местное лесничество. Мероприятие прошло по благословению иеромонаха Кирилла, который тоже принял участие в акции.

«Высаживая деревья, мы оставляем добрый след для будущих поколений, объединяемся ради общей цели и делаем наш город еще более красивым и уютным», — подчеркнул глава округа Владимир Петров.

Каменный Свято-Троицкий собор с отапливаемым главным храмом построили на средства верующих в 1726 году, в 1940-м его закрыли. В последующем здание использовалось под пищекомбинат. Работа по восстановлению прихода и собора началась 32 года назад.