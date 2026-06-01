Артистам аншлаг обеспечен

Деревню Семенчино Козловского округа посетил автоклуб с праздничной программой «Победный май».

На импровизированной сцене выступили вокальный ансамбль «Надежда», участница специального проекта «Песни о СВОих» Ирина Кашаева. Олег Малов порадовал зрителей любимыми композициями, в том числе «Отчего так в России березы шумят» и «Лизавета». Гости мероприятия также смогли посетить книжную выставку от местной библиотеки, увидеть уникальную мини?выставку «Музей в чемодане». А для самых юных гостей были организованы увлекательные мастер?классы по созданию фигурок из воздушных шаров и кукол?оберегов.

Мероприятие в Семенчино состоялось в рамках фестиваля «Автоклубы в ритме Победы», который, как уже сообщала «СЧ», стартовал 13 мая. Первыми новые патриотические программы увидели жители Мариинско-Посадского, Канашского, Комсомольского и Цивильского округов.

Автоклуб — оптимальное решение для населенных пунктов, где нет стационарных Домов культуры. За 15-20 минут обычный с виду автобус или грузовой автомобиль превращается в сцену. Здесь предусмотрено все: автономное питание от генераторов, профессиональные свет и звуковое оборудование. Концерты и кинопоказы от автоклуба могут идти без перерыва три-четыре часа.

Программа фестиваля не ограничивается выступлениями местных знаменитостей. Организаторы предлагают детские развлекательные программы, мастер-классы, устраивают тематические площадки и юридические консультации для участников СВО и их семей. В деревне Новые Турмыши Канашского округа, например, в рамках проекта «Шаг к здоровью» сотрудники Центральной районной больницы провели экспресс-обследование сельчан.

«Время показало, что мы поступили очень верно, закупив автоклубы для каждого муниципалитета. Это один из самых успешных и самых наглядных примеров того, как предложения сельчан, вошедшие в народную программу «Единой России», в проект «Культура малой Родины», получили самую активную поддержку Главы Чувашии Олега Николаева и были реализованы в короткий срок», — прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Фестиваль «Автоклубы в ритме Победы» набирает обороты. В июне в селах и деревнях республики запланировано 120 концертов.