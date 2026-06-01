Ученики новочебоксарской школы № 4 совершили виртуальное путешествие в Центральную Африку

От саванны до пустыни

«Поездку» в Республику Чад организовала Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека в рамках Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии. Ближе познакомиться со страной ребятам помогли студенты медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова: Нурене Абдерамане Алифа, Накхла Мариам Нур Гхали, Маналь Исмаиль Ахмед Балель и Гафар Исса Мохамед Сайд.

Приветствуя гостей, заведующая отделом краеведческой и национальной литературы библиотеки Эвелина Малеева рассказала о том, что на территории нашего региона в дружбе, мире и согласии проживают представители 128 национальностей, восемь этнических групп, 14 религиозных конфессий.

Культурно-просветительская программа началась с просмотра видеоролика «Чад: интересные факты». Затем слово было предоставлено студентам. Так, с помощью мультимедийной презентации Нурене Абдерамане Алифа познакомил участников встречи с историей Республики Чад, ее государственной символикой, достопримечательностями и крупными городами, политическим строем, выдающимися деятелями культуры. Подробно остановился на традициях, праздниках, обрядах и национальной кухне. Выяснилось, что самыми распространенными являются блюда из баранины, часто в пищу употребляется щавель и сельдерей. Школьникам были представлены национальные костюмы. Студенты исполнили традиционный африканский танец, а затем провели танцевальный мастер-класс.

Особое внимание было уделено языковому разнообразию Чада. Официальными языками страны являются французский и арабский, а всего в государстве насчитывается 133 языка (131 живой и два мертвых). Заинтересовавшись арабской письменностью, новочебоксарские школьники приняли участие в мастер-классе, который для них провели Маналь Исмаиль Ахмед, Накхла Мариам Нур Гхали. Дети учились произносить и писать на арабском базовые фразы: «Здравствуйте!», «До свидания!», «Как тебя зовут?», «Как дела?». Учитывая то, что язык сара является наиболее распространенным языком государства Чад, Нурене Абдерамане научил ребят произносить самые простые и важные фразы на родном для него языке.

В продолжение встречи Гафар Исса продемонстрировал национальную утварь и различные сувениры. Иностранные студенты ответили на многочисленные вопросы, преподнесли сладкие угощения, приготовленные собственными руками. Ну и, конечно, во время знакомства с такой таинственной страной нельзя было обойтись без поэзии — стихотворений Николая Гумилева, который путешествовал по африканскому континенту и посвятил ему немало произведений.