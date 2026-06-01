Каждый десятый клиент ВТБ оформляет продукты на Почте

13% клиентов ВТБ, которые обслуживаются в отделениях банка, совершают регулярные операции на Почте. Банк планирует повышать эту долю за счет увеличения наиболее востребованных продуктов и сервисов в почтовом канале. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Преимущественно в почтовых отделениях клиенты оформляют дебетовые карты и депозиты, при этом среднее время обслуживания составляет всего 10–15 минут. Наиболее востребован такой формат обслуживания в малых городах и поселках: более 40% от всего объема оказанных услуг ВТБ на Почте приходится именно на сельские отделения.

«Отделения на Почте особенно востребованы в удаленных регионах и малых населенных пунктах. В таких офисах клиент получает не просто кассу, а самые нужные финансовые услуги – от платежей до вкладов и кредитов, при этом обслуживание часто идет быстрее благодаря менее плотному потоку», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ завершил интеграцию с Почта Банком 1 мая, в результате чего объединенная сеть стала крупнейшей в России. Банк присутствует более чем в 13 тыс. населенных пунктах, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах. Клиентам доступны 4,5 тыс. собственных точек обслуживания, 23 тыс. почтовых отделений, а также 19 тыс. банкоматов.