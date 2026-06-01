Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам подвела итоги очередной закупочной недели

Есть предложения и спрос

За пять дней, с 18-го по 22 мая, на электронных площадках для торгов было размещено 418 закупок на 3,2 млрд рублей: для заказчиков республиканского уровня — 277, для заказчиков муниципального уровня — 141.

Самой крупной признана закупка на поставку лекарственных препаратов для нужд ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии. Начальная цена превышает 99 млн рублей.

По мнению экспертов, самой социальной закупкой является тендер на капитальный ремонт здания Ходарской врачебной амбулатории (Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр).

Больше всего заявок — 19 — поступило на поставку установки электрогенераторной с принадлежностями для обеспечения бесперебойного электрического питания приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи. Самой эффективной закупкой стал капремонт автомобильной дороги «Цивильск — Ульяновск» — Новые Высли в Комсомольском округе. Сумма экономии превысила 87 млн рублей (23,4% снижения от начальной цены закупки).