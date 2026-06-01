ГУП «БОС» и АО «Водоканал» представили стратегии своего развития на ближайшие годы

Необходим комплексный подход

Вопрос рассматривался на совещании под председательством Главы Чувашии Олега Николаева. «Перед нами стоит задача поэтапно решать существующие проблемы. Для этого мы должны выстроить работу предприятий, исходя из новых приоритетов. Нам предстоит создать принципиально другую архитектуру организации деятельности: взаимосвязи, общие подходы, порядок действий и, что не менее важно, соответствующее обеспечение — в первую очередь кадровыми ресурсами», — подчеркнул руководитель республики.

Стратегия АО «Водоканал» до 2030 года предусматривает масштабную модернизацию объектов. Финансирование предусмотрено из нескольких источников: тарифные средства, казначейский инфраструктурный кредит (2,44 млрд рублей) и средства Нового банка развития стран БРИКС (3,65 млрд рублей).

Как сообщил директор АО «Водоканал» Владимир Васильев, ключевым инфраструктурным проектом является реконструкция ОВС «Заовражная» в Чебоксарах. Он включает реконструкцию насосной станции I подъема и блока отстойников. Работы уже начались и завершатся в 2030 году. За счет инвестпрограммы будет проведена модернизация строительных конструкций и оборудования станции КНС-10. Подходит к концу работа по модернизации 14 канализационных насосных станций.

Кроме того, АО «Водоканал» с 1 ноября 2025 года обеспечивает эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения Алатырского округа в рамках концессионного соглашения. Концессия рассчитана до 2049 года с объемом инвестиций в размере 6,4 млрд рублей и является приоритетной для стабилизации системы города.

Одно из ключевых направлений стратегии ГУП «БОС» — строительство 16 канализационных очистных сооружений и шести напорных коллекторов очистных сооружений Новочебоксарска длиной более 100 км. Это позволит задействовать резерв имеющихся мощностей очистных сооружений и сдержать рост тарифов для населения.

Документ также предусматривает строительство сливных станций для приема жидких бытовых отходов от ассенизационного транспорта на базе существующих БОС в Вурнарах, Янтиково и Шихазанах. Это решение позволит взять под контроль утилизацию отходов частного сектора, исключив несанкционированные сбросы, и обеспечить территорию региона нужной услугой.

Также в числе значимых задач и.о. директора предприятия Сергей Николаев назвал поэтапный запуск в эксплуатацию пусковых комплексов группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского округов. Ожидается, что хозяйственно-питьевая вода потенциальным потребителям в первую очередь поступит в села Шемурша и Батырево до конца текущего года.

Подводя итоги совещания, Олег Николаев акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к развитию отрасли. Он отметил, что предприятия, будучи центрами компетенций, обязаны системно повышать квалификацию своих специалистов, направляя их на обучение. Кроме того, Глава региона поручил разработать инвестиционные программы для всех без исключения муниципалитетов, обслуживаемых организациями, — сейчас они приняты не везде. Олег Николаев также поручил обеспечить ГУП «БОС» полноценное сопровождение строительства всех очистных сооружений — от этапа проектирования до полного завершения строительных работ, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.