«Акконд-агро»: успешная посевная в помощь молочному производству

На совещании в Доме Правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева Янтиковский округ был назван в числе пяти муниципалитетов, которые отличились самыми высокими в регионе темпами весенних полевых работ. Работники АО «Фирма Акконд-агро», входящего в группу компаний «АККОНД», в этом успехе округа заслуженно видят и свой вклад: на прошлой неделе сельхозпредприятие одним из первых среди крупных хозяйств республики завершило посев зерновых культур.

Правда, директор АО «Фирма Акконд-агро» Николай Фомин не скрывает, что при всей успешности нынешняя посевная еще на самом старте заставила аграриев поволноваться:

— Судите сами: в прошлом году «Акконд-агро» технику вывело в поля намного раньше — в конце марта начали боронование и уже к середине апреля приступили к посевной. Нынче же природа внесла свои коррективы: дожди, переувлажнение почвы задержали весеннюю страду. На боронование и посев вышли лишь к маю. Пришлось активно наверстывать: понимая важность каждого часа, наши труженики мобилизовали все усилия, отработали слаженно и оперативно. Огромное спасибо в первую очередь нашим механизаторам — Владимиру Герасимову, Владимиру Ерастову, Александру Суркину. Люди с опытом, грамотные, влюбленные в родную землю — благодаря им, их коллегам техника, которой на посевной задействовано порядка полутора десятков единиц, не простаивала, все работы выполнены и выполняются качественно и в срок. Нынешняя страда еще раз подтвердила, что весенний день, действительно, год кормит.

Под будущий урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве нынче отдано 1220 га земель. Причем большая работа проделана еще в прошлом году: озимые нивы занимают 440 га — значительно больше, чем годом ранее. В весеннюю страду яровой пшеницей засеяно 290 га, ячменем — 390 га.

Впервые почти 100 га выделили под сою. Соевый шрот, как известно, один из лучших растительных источников белка для КРС, содержащий до 45–50% сырого протеина с высокой усвояемостью. Он стимулирует иммунитет животных, способствует увеличению надоев и повышению жирности молока — вот и решили побаловать буренок, обогатив их рацион соей собственного производства. Для этого закупили 10 тонн элитных семян сорта «аргумент» — урожай должен оправдать расходы. Впрочем, в «Акконд-агро» отлично понимают, что смысл пословицы «что посеешь, то и пожнешь» касается всех без исключения сельскохозяйственных культур. Потому и яровая пшеница сорта «тризо», и ячмень «владимир» — все 1-й репродукции, а кукуруза — гибриды 1-го поколения «краснодарский» и «ньютон».

В прошлом году урожай порадовал — АО «Фирма Акконд-агро» собрало 39,4 центнера зерна с каждого гектара. В этом году, рассчитывают как руководство, так и рядовые работники хозяйства, результат должен быть не хуже, а то и лучше. Во всяком случае, они все для этого сделали и делают: своевременное проведение посевной, внесение в почву оптимального объема минеральных удобрений (их на подкормку озимых зерновых и посев яровых культур использовано 220 тонн), качественное выполнение всего комплекса работ, охватывающих весь жизненный цикл растений до сбора выращенного, — все с прицелом на добрый урожай.

Кстати, царица полей, как называли кукурузу в советское время, займет 250 га — силоса для скота будет достаточно. И не только силоса. Поголовье КРС сельхозпредприятия составляет более 2 тысяч, в том числе почти половина — дойные коровы знаменитой голштинской породы, представители которой давно бьют мировые рекорды продуктивности. Стадо, согласитесь, огромное, потому и общая площадь кормовых культур в хозяйстве превышает 2,1 тыс. га. Сегодня посевная продолжается в полях, которые отданы под многолетние и однолетние травы. Эти работы также приближаются к финишу — намерены завершить их в ближайшие дни.

Группа компаний «АККОНД» во главе с генеральным директором Валерием Ивановым большое внимание уделяет развитию материально-технической базы своего сельхозпредприятия и других структур. На территории молочно-товарного комплекса сегодня ведется строительство сразу двух телятников для выращивания молодняка молочных пород КРС, увеличением поголовья которого и продиктована необходимость новых площадей. Каждый из строящихся корпусов рассчитан на 400 голов. Развитие инфраструктуры предприятия осуществляется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и партийного проекта «Российское село», что позволяет модернизировать производство и повышать эффективность отрасли. Инвестиционный проект сметной стоимостью до 200 млн рублей стартовал в 2025 году.

Также идет строительство хранилища для органического удобрения, его необходимость тоже назрела. Но и на этом останавливаться не намерены. Валерий Иванов поделился планами, из которых следует, что не за горами и начало возведения нового производственного корпуса в «АККОНДМОЛОКО». Он напомнил, что «Акконд-агро» в этом году справляет 20-летие, хозяйство создано в 2006 году. За эти годы оно выросло в мощное сельхозпредприятие, и сегодня вместе с молочным заводом «АККОНДМОЛОКО» они составляют один из крупнейших в Чувашской Республике молочный комплекс полного цикла, на котором вырабатывается до 80 тонн молока в сутки.

Ассортимент насчитывает около 30 видов молочной, кисломолочной продукции — от молока и сметаны до сливочного масла, которые отмечены высокими наградами всевозможных конкурсов, в том числе на уровне страны. Вся молочная продукция имеет международный сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000:2018, зарегистрирована в системе «Честный знак». Главное, она давно нашла своего потребителя — заслужила доверие покупателей. И развитие, которое сегодня демонстрирует «Акконд-агро», означает лишь одно: вкусной, качественной «АККОНДОВСКОЙ» молочной продукции под брендом «Гармония дня» будет еще больше. А за этим — не только обилие на полках магазинов и наших столах, но и новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет и т.д. Словом, одни плюсы.

Да и все предприятия группы компаний «АККОНД» закончили 2025 год с положительной динамикой по всем финансово-экономическим показателям и имеют программы развития на 2026 год, включая многомиллионные инвестпроекты, направленные на увеличение устойчивости предприятий, бизнеса и создание новых рабочих мест. Сегодня в группе компаний «АККОНД» работает более 3500 сотрудников.