Пенсионеры — легкая добыча?

Охотники за чужими кошельками

В конце мая в полицию Чебоксар поступило три заявления о мошенничестве, совершенном в отношении женщин в возрасте от 88 до 91 года. Каждой по телефону сообщили, что их близкие родственники стали виновниками ДТП с тяжелыми последствиями, и потребовали деньги.

Пенсионерки передали свои накопления курьеру. Вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Чебоксары. Злоумышленником оказался 21-летний житель Казани. Молодой человек успел «засветиться» и в Кировской области. В отношении казанца возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». На время следствия он заключен под стражу. На имущество наложен арест. Несмотря на то что за работу курьера житель столицы Татарстана оставил себе лишь 20 тыс. рублей, а остальное перечислил неустановленным следствием лицам, возмещать ему придется все полтора миллиона, которые были похищены у обманутых пенсионерок.

К сожалению, поверил мошенникам и 84-летний житель Чебоксар. Еще 14 мая мужчине позвонила девушка, которая сообщила о полагающемся ему пособии как человеку, относящемуся к категории «дети войны», и попросила продиктовать номер СНИЛС. Поверив, что звонок поступил от представителя государственного учреждения, пенсионер передал запрашиваемые сведения.

Спустя несколько дней — новый звонок. Злоумышленник, представившийся следователем ФСБ, пояснил, что номер документа был продиктован мошенникам, которые дистанционно оформили доверенность от имени чебоксарца, и теперь, чтобы доказать свою непричастность, он должен передать все накопления «курьеру из налоговой службы» для декларирования. Чебоксарец послушно выполнил все, что ему говорили по телефону, и лишился 1 млн 700 тыс. рублей.

О том, что он столкнулся с аферистами, пенсионер сообщил в полицию после встречи с курьером. Передав пакет с деньгами, мужчина вернулся домой и стал звонить «следователю ФСБ», но абонент уже был вне зоны доступа. По данному факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские призывают родственников пожилых людей не только провести с ними профилактические беседы, но и по возможности взять на хранение их сбережения и документы, с помощью которых тех могут обмануть.