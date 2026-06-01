Заповедный лес Чувашии выдал свои тайны

Десять «новичков» на одном экране

Иногда самые интересные открытия начинаются с обычного выезда «в поле». Недавно в заповеднике «Присурский» прошел очередной ночной учет насекомых, который преподнес ученым немало сюрпризов. Поводом для проверки в конце мая стала аномальная жара: в такие душные вечера лесные обитатели проявляют особую активность.

Место выбрали на опушке смешанного леса у воды. Как только стемнело, энтомологи развернули специальное оборудование: экран с ультрафиолетовой лампой — мощным магнитом для насекомых. Первыми слетелись комары и майские жуки. Их было так много, что последних биологам пришлось временно собирать в коробки, иначе разглядеть за ними редкие виды было попросту невозможно.

Настоящим открытием стали бабочки. Чтобы не тревожить насекомых, ученые их не ловили, а только фотографировали. Гости вели себя на редкость спокойно: «мохнатый» малинный шелкопряд даже уселся на руки исследователей. На огонек заглянули крупные липовые и осиновые бражники, а также рыжая павлиноглазка. Последняя выглядела изрядно потрепанной — она летает еще с апреля. Удивительно, но в стадии бабочки этот вид вообще не питается, а живет за счет запасов, накопленных гусеницей.

Ближе к полуночи к экрану из ближайшего пруда прискакала лягушка — видимо, ее привлекло небывалое скопление мошек. А когда работа уже заканчивалась, на коре березы специалистам удалось заметить хохлатку-феозию. Эта бабочка так мастерски маскируется под дерево, что увидеть ее — большая удача.

Когда ученые начали обрабатывать данные, стало понятно: встреча на поляне была не напрасной. Из 30 видов обнаруженных бабочек сразу 10 оказались «новичками» — раньше их в заповеднике никогда не видели. Список чешуекрылых «Присурского» разом вырос до 738 видов. Жуки тоже не остались в долгу: в поле зрения попали представители 31 семейства. Среди них энтомологи обнаружили редкого краснокрыла и совершенно новые для Чувашии виды жужелиц и ложнослоников. Похоже, даже в хорошо изученном лесу природа всегда находит, чем удивить.