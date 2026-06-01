Сигареты — на сладости и фрукты

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские учреждения Чувашии провели профилактические акции, посвященные Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечается 31 мая.

Флешмоб «Я за некурящую Россию, а ты?» состоялся на оживленной улице Николаева в Чебоксарах. Здесь был установлен мобильный шатер Центральной городской больницы. Врачи и медсестры совместно с участниками общественного движения «Волонтеры-медики» раздавали прохожим информационные брошюры, рассказывали о вреде курения и проводили экспресс-диагностику состояния здоровья с использованием тонометра и пульсоксиметра.

«Очень радостно, что наша молодежь отличается высокой активностью. Школьники и студенты сегодня были постоянными гостями нашего шатра, пытливо узнавали подробности негативного воздействия табака и составных продуктов вейпов. Также большой интерес проявляли женщины среднего и старшего возраста, которые записывали своих мужей в Школу отказа от курения при нашей больнице», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики ЦГБ Эвелина Васильева.

Сотрудники Больницы скорой медицинской помощи организовали консультативный прием, распространяли тематические информационные материалы на остановке общественного транспорта «Клиника Северная». В рамках акции медицинские работники обменивали сигареты горожан на сладости и фрукты.

«Мы не просто рассказываем о рисках, связанных с курением, но и показываем реальные пути выхода из зависимости, подкрепленные возможностями современной медицины — это и мотивационное консультирование, и подбор схем поддержки, и динамическое наблюдение. Все это помогает человеку сделать первый шаг к здоровой жизни», — прокомментировала заведующая отделением медицинской профилактики — врач-терапевт Елена Турханова.

Специалисты Красноармейской Центральной районной больницы также провели целый комплекс профилактических мероприятий. Помимо лекционной работы специалисты активно практиковали формат прямого диалога с населением. В поликлинике и на выездных площадках были организованы пункты, где каждый желающий мог получить персональную консультацию, задать вопросы профильным специалистам и пройти первичную оценку респираторной функции. Особое внимание уделялось обсуждению последствий пассивного курения.

Высокой вовлеченностью участников отметились занятия в «Школе здоровья», которые проводились в интерактивном режиме. Врачи делились алгоритмами постепенного отказа от курения, обсуждали стратегии преодоления синдрома отмены, давали рекомендации по коррекции образа жизни и физической активности, а также информировали о доступных в системе регионального здравоохранения программах медицинской поддержки лиц, решивших бросить курить. Акция охватила около 50 жителей муниципального округа.