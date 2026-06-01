Когда время идет на секунды

В суматохе города вдруг раздается вой сирены скорой помощи, на всех парах спешащей на вызов. Наши сердца на миг замирают. Кто эти люди в кабине, что они чувствуют? Ответ знает Марина Батурина, главный фельдшер Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи с 20-летним стажем. На днях ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики».

Марина Николаевна признается, что решение посвятить жизнь медицине появилось еще в детстве на уроках биологии и химии (это были ее любимые школьные предметы). Сначала наша героиня окончила Чебоксарский медицинский колледж, а затем — Чувашский госуниверситет по специальности «сестринское дело».

«Моя дорога в профессию началась в 2007 году с работы фельдшером отделения скорой медицинской помощи при Новочебоксарской городской больнице, — вспоминает собеседница. — Никогда не забуду свой первый вызов — мужчина с травмой головы. Надо сказать, что тогда в составе бригады были только фельдшер и водитель. Мы приехали по адресу и увидели пациента, недвижимо лежащего на подушке, пропитанной кровью. Мне тогда самой стало плохо, чуть не потеряла сознание. Поддержал наш водитель — сотрудник с большим стажем, — он подсказал, что нужно делать».

Помогали справиться с волнением и наставники — старший фельдшер отделения Надежда Петровна Иванова и фельдшер Александр Геннадьевич Дмитриев. Они говорили, что голова должна быть всегда холодной, это важно для быстрого принятия решений и спасения жизней.

В 2017 году Марина Батурина была назначена на должность главного фельдшера Республиканской станции скорой медицинской помощи (сегодня — Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи). В ее подчинении почти 800 сотрудников. Как признается Марина Николаевна, успешное управление таким сложным механизмом построено на четком взаимодействии со старшими фельдшерами, руководящими своими подразделениями.

«У нас есть советы фельдшеров: мы выезжаем по подстанциям, рассказываем, показываем, проводим мастер-классы, — продолжает наша собеседница. — Именно такая слаженность действий помогла сохранить «в строю» наших медиков во время пандемии COVID-19. Невиданная угроза, колоссальное количество вызовов, работа на износ, спецодежда, в которой было неудобно даже просто двигаться… В этот непростой период мы создали и внедрили новые инструкции и алгоритмы действий, которые помогли нам справиться».

Марина Батурина — не просто руководитель с ворохом бумаг и инструкций, она по-прежнему работает на выездах.

«Не могу отказаться от скорой, ведь я очень люблю свое дело, — признается Марина Николаевна. — Оказывая первую помощь, я вижу результат и всегда радуюсь за пациента и его родных. Вызовы бывают разные: травмы, сердечно-сосудистые заболевания, детки с повышенной температурой. Каждый фельдшер должен быть психологом, который сможет найти нужные слова, успокоить, подбодрить. Кто-то идет на контакт, а кто-то в сильном стрессе и не хочет разговаривать».

В ежедневной практике бригад скорой помощи, конечно, есть и ДТП, в том числе серьезные. Марина Батурина вспоминает случай на набережной Новочебоксарска, когда юноша и девушка на мотоцикле столкнулись с автомобилем. Водитель четырехколесного транспорта отделался легкими травмами, а вот молодым людям повезло меньше: у них были открытые переломы, сильное кровотечение и шок. В ситуации, угрожающей жизни ребят, Марина Николаевна действовала, как всегда, «с холодной головой». В итоге все закончилось хорошо.

Любовь к профессии наша героиня передала близким. Сын Кирилл учится на третьем курсе медицинского факультета ЧувГУ имени И.Н. Ульянова и работает медбратом-анестезистом на скорой помощи, а племянница Ксения — медицинская сестра.

«Ни разу не пожалела о своем выборе профессии: это не просто работа, а смысл жизни. Снег или зной, день или ночь — пациент должен знать, что машина с красным крестом на боку спасет в любой беде», — считает Марина Батурина.

