Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

«Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам всем вместе уверенно идти вперед. Особо отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать. Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют бизнес, крупные работодатели <…> Государство же, со своей стороны, продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей».

Опубликовано: 2 июня 2026 г.


Читайте также:

Цитата номера
Обращение Президента России Владимира Путина
Владимир Путин: Пик эпидемии еще не пройден
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса
Цитата номера
Владимир Путин провел совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению корон...
Нельзя забегать вперед, но пора подумать и о постепенном выходе из режима ограничений

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.