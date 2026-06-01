Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

«Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам всем вместе уверенно идти вперед. Особо отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать. Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют бизнес, крупные работодатели <…> Государство же, со своей стороны, продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей».