В Заволжье удалось предотвратить крупный пожар

Задымление было обнаружено в Сосновском участковом лесничестве днем 31 мая по системе видеомониторинга «Лесохранитель». На место незамедлительно прибыла оперативная группа. Оказалось, что горят баня и дом в СНТ «Лесное Заволжье», находящиеся в ста метрах от леса. В тушении возгорания задействовали автоцистерну и бригады пожарных частей Сосновки и Новочебоксарска. Огонь удалось полностью ликвидировать в течение двух часов.