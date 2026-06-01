«Пятерка» осталась не у дел

Чувашское транспортное управление скорректировало схему движения некоторых маршрутов в Чебоксарах. С 1 июня к троллейбусу № 6 частично перешли функции отмененного троллейбуса № 5: теперь он связывает ГСК «Трактор-3» и «Мега Молл». В будни с 6.00 до 8.00 и с 15.00 до 17.00 его работа продлевается до остановок «Маштехникум», «Промтрактор», «Четра» и «Завод силовых агрегатов». Троллейбус № 61 при движении в центр заезжает в микрорайон «Новый город». Для сокращения интервалов на линию выпустили еще две машины. Также с 1 июня на маршрут № 1 в тестовом режиме вышел троллейбус-«гармошка» УТТЗ 6243 «Горожанин». Автобус № 13 со вчерашнего дня проезжает по улицам Суворова и Коммунальная слобода.