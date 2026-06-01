Классика выходит из залов

12 июня Чувашия присоединится к всероссийскому музыкальному марафону «Кантата. Россия». В час дня Красная площадь Чебоксар превратится в концертный зал под открытым небом. Республика станет частью масштабного проекта, объединяющего площадки от Хабаровска до Калининграда.

Программа включает 17 шедевров русской музыкальной классики. Симфоническая капелла под руководством Мориса Яклашкина исполнит произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова и Стравинского.

Главная особенность марафона — доступность: услышать сложнейшие мировые партитуры в живом исполнении сможет любой желающий бесплатно.