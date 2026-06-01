В Чувашии открыли прием заявок на конкурс на лучшее озеленение и благоустройство

В этом году призовой фонд проекта составил 765 тыс. 400 рублей. К участию приглашаются как владельцы частных усадеб, так и организации всех форм собственности. Заявки принимаются в Минстрое республики до 10 августа по пяти номинациям: от оформления придомовых участков и цветников до ландшафтного дизайна социальных объектов. Экспертная комиссия оценит эстетику и оригинальность решений. Победители в каждой категории получат гранты в размере 76540 рублей. За «серебро» и «бронзу» предусмотрены выплаты в размере 45924 и 30616 рублей соответственно. Итоги подведут в конце лета.
Опубликовано: 2 июня 2026 г.
