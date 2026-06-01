Поликлиника в Шумерле начала работать до 20:00

С 1 июня поликлиника Шумерлинского межтерриториального медицинского центра перешла на новый режим работы, удобный для пациентов. Участковые врачи-терапевты и врачи общей практики теперь ведут прием до 20.00 по графику. Узкие специалисты один раз в неделю будут принимать во вторую смену, до 20.00. Также одна суббота в месяц станет для них рабочей. Сама поликлиника по субботам открыта до 14.00 — на час дольше, чем прежде.

Новый график — это отличная возможность запланировать полноценный осмотр, пройти диспансеризацию или проконсультироваться со специалистом, отмечают в пресс-службе медицинского центра.

Кстати, со вчерашнего дня все поликлиники Городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах перешли на ежедневный режим работы.

