На скоростных судах по Волге: открыты ежедневные рейсы до Казани и Свияжска

В республике стартовал новый сезон речной навигации, ключевыми принципами которого объявлены максимальный пассажирский комфорт и строгое обеспечение безопасности. Соответствующие установки были озвучены Главой Чувашии Олегом Николаевым на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Руководитель региона акцентировал внимание на том, что Волга является не просто зоной отдыха, но и важнейшей транспортной артерией, выполняющей пассажирские, туристические и грузовые функции, в связи с чем подход к организации перевозок должен отличаться особой ответственностью.

Уже с 1 июня в республике начались межрегиональные пассажирские перевозки по волжскому направлению. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров, сообщение обеспечивается тремя скоростными судами на подводных крыльях модели «Валдай 45Р». Ежедневно выполняются рейсы по маршрутам Чебоксары — Казань и Чебоксары — Свияжск, а также в обратном направлении. Поскольку тарифная стоимость билетов не покрывает всех операционных затрат, а дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд, из республиканского бюджета на субсидирование данного направления в текущем году выделено более 17,7 млн рублей.

Параллельно продолжается развитие скоростного сообщения в рамках федерального проекта «Речные магистрали». Со 2 мая через республику начали курсировать суда типа «Метеор» на участке Нижний Новгород — Казань с остановками в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Мариинском Посаде. Изначально рейсы выполнялись только в выходные дни, однако в ближайшее время график планируется расширить за счет добавления будничных отправлений. Для жителей столицы республики также возобновилось внутригородское сообщение с левобережным пляжем. Суда будут ходить ежедневно, а в выходные дни предусмотрено выполнение дополнительного рейса.

Значительное внимание уделяется и развитию внутреннего водного туризма. Так, с мая в акватории Чебоксарского речного порта организованы ежедневные часовые прогулочные рейсы. За этот период уже состоялось около 60 таких путешествий, услугой воспользовались более 3,5 тыс. пассажиров. В настоящее время порт прорабатывает возможность запуска трехчасовых экскурсионных маршрутов с прохождением через шлюзы Чебоксарской гидроэлектростанции, что позволит существенно расширить туристический потенциал региона.

Олег Николаев также проинформировал о предстоящих крупных отраслевых мероприятиях. В конце июня — начале июля в Чувашии запланировано проведение масштабного совещания с участием представителей речной отрасли со всей страны, инициатива его проведения поступила от Министерства транспорта Российской Федерации. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития речной инфраструктуры, обновления подвижного состава, а также перспективы развития пассажирских и туристических перевозок, включая проекты в сфере культуры и туризма, которые республика намерена презентовать на федеральном уровне.