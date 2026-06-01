Республика показала лучший промышленный рост в ПФО

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Игорь Комаров и Олег Николаев рассмотрели ключевые направления развития Чувашской Республики. Фото cap.ru
Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров посетил Чувашию

На рабочей встрече Игоря Комарова и Главы республики Олега Николаева в Чебоксарах стороны обсудили экономическое развитие региона, реализацию национальных проектов, поддержку участников специальной военной операции и их семей, безопасность, экспорт, а также подготовку к предстоящим выборам в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии.

Полпред отметил, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года республика показывает самые высокие темпы роста промышленного производства в Приволжском федеральном округе. Высоко были оценены и результаты агропромышленного комплекса. По данным, озвученным на встрече, в первом квартале рост АПК составил 105,6%. Это второй результат в ПФО и показатель, который выводит республику в десятку лучших по стране. Чувашия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукцию в другие регионы и 32 страны мира.

По словам Игоря Комарова, такие результаты стали следствием работы руководства республики, предприятий, развития промышленных кластеров и особой экономической зоны. При этом отдельное внимание необходимо продолжать уделять инвестициям, потому что именно они формируют будущие производства и рабочие места. Олег Николаев подтвердил, что Чувашия демонстрирует уверенный экономический рост. Стабильная динамика есть в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Особенно важно, что на этом фоне растут зарплаты жителей.

Отдельной темой разговора стала реализация национальных проектов, инициированных Президентом России. В Чувашии их синхронизировали с Комплексной программой социально-экономического развития до 2030 года. В этом году на 44 региональных проекта направлено 23,8 млрд рублей. Это почти на 70% больше, чем годом ранее. Такая связка важна для региона. Национальные проекты дают федеральную рамку и ресурсы, а республиканская программа позволяет встроить их в конкретные задачи. В итоге речь идет не просто о выполнении показателей, а о развитии территорий, социальной инфраструктуры, экономики и качества жизни.

На встрече также говорили о новых заделах для промышленного роста. В республике планируют запуск уникального производства станков с числовым программным управлением, в том числе моделей, которые ранее в России не выпускались. Совместно с китайскими партнерами первые пилотные образцы ожидают получить уже к концу года.

Еще одно направление обсуждений — экспорт. По словам Олега Николаева, после снижения внешнеторговых операций в 2022 году республика не только восстановила прежние показатели, но и увеличила объемы и географию сотрудничества по сравнению с 2021 годом. Перспективными для региона остаются партнеры из стран Азии и южного направления.

Отдельный приоритет — поддержка участников специальной военной операции и их семей. В Чувашии выстроена комплексная система помощи. Она включает выплаты, реабилитацию, переобучение, трудоустройство и социальную адаптацию. На встрече было отмечено, что в республике действует более 50 мер поддержки. Программа «Шаг в мирную жизнь», по оценке Игоря Комарова, может быть интересна и другим регионам. Это важный акцент, потому что поддержка бойцов и их семей сегодня требует не разовых решений, а системы, которая сопровождает человека на разных этапах возвращения к мирной жизни.

Обсуждались и вопросы защищенности важных объектов. Эта тема сегодня входит в число ключевых для всех регионов, особенно с учетом новых рисков и необходимости слаженной работы органов власти, силовых структур и профильных служб.

Еще одним блоком стала подготовка к выборам в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии. В республике, как и по всей стране, прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». Главной задачей названы легитимные, безопасные и прозрачные выборы при согласованной работе избирательных комиссий, органов власти и силовых структур.

Алексей Голицын
Опубликовано: 2 июня 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.