Республика показала лучший промышленный рост в ПФО

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров посетил Чувашию

На рабочей встрече Игоря Комарова и Главы республики Олега Николаева в Чебоксарах стороны обсудили экономическое развитие региона, реализацию национальных проектов, поддержку участников специальной военной операции и их семей, безопасность, экспорт, а также подготовку к предстоящим выборам в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии.

Полпред отметил, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года республика показывает самые высокие темпы роста промышленного производства в Приволжском федеральном округе. Высоко были оценены и результаты агропромышленного комплекса. По данным, озвученным на встрече, в первом квартале рост АПК составил 105,6%. Это второй результат в ПФО и показатель, который выводит республику в десятку лучших по стране. Чувашия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукцию в другие регионы и 32 страны мира.

По словам Игоря Комарова, такие результаты стали следствием работы руководства республики, предприятий, развития промышленных кластеров и особой экономической зоны. При этом отдельное внимание необходимо продолжать уделять инвестициям, потому что именно они формируют будущие производства и рабочие места. Олег Николаев подтвердил, что Чувашия демонстрирует уверенный экономический рост. Стабильная динамика есть в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Особенно важно, что на этом фоне растут зарплаты жителей.

Отдельной темой разговора стала реализация национальных проектов, инициированных Президентом России. В Чувашии их синхронизировали с Комплексной программой социально-экономического развития до 2030 года. В этом году на 44 региональных проекта направлено 23,8 млрд рублей. Это почти на 70% больше, чем годом ранее. Такая связка важна для региона. Национальные проекты дают федеральную рамку и ресурсы, а республиканская программа позволяет встроить их в конкретные задачи. В итоге речь идет не просто о выполнении показателей, а о развитии территорий, социальной инфраструктуры, экономики и качества жизни.

На встрече также говорили о новых заделах для промышленного роста. В республике планируют запуск уникального производства станков с числовым программным управлением, в том числе моделей, которые ранее в России не выпускались. Совместно с китайскими партнерами первые пилотные образцы ожидают получить уже к концу года.

Еще одно направление обсуждений — экспорт. По словам Олега Николаева, после снижения внешнеторговых операций в 2022 году республика не только восстановила прежние показатели, но и увеличила объемы и географию сотрудничества по сравнению с 2021 годом. Перспективными для региона остаются партнеры из стран Азии и южного направления.

Отдельный приоритет — поддержка участников специальной военной операции и их семей. В Чувашии выстроена комплексная система помощи. Она включает выплаты, реабилитацию, переобучение, трудоустройство и социальную адаптацию. На встрече было отмечено, что в республике действует более 50 мер поддержки. Программа «Шаг в мирную жизнь», по оценке Игоря Комарова, может быть интересна и другим регионам. Это важный акцент, потому что поддержка бойцов и их семей сегодня требует не разовых решений, а системы, которая сопровождает человека на разных этапах возвращения к мирной жизни.

Обсуждались и вопросы защищенности важных объектов. Эта тема сегодня входит в число ключевых для всех регионов, особенно с учетом новых рисков и необходимости слаженной работы органов власти, силовых структур и профильных служб.

Еще одним блоком стала подготовка к выборам в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии. В республике, как и по всей стране, прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». Главной задачей названы легитимные, безопасные и прозрачные выборы при согласованной работе избирательных комиссий, органов власти и силовых структур.

Алексей Голицын