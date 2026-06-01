ВТБ запустит детский банк

Специально для детей и подростков от 6 до 14 лет ВТБ запустит онлайн-банк, где ребята смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Банк планирует запустить проект осенью и продолжать развивать в течение года. Об этом сообщила первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова в преддверии ПМЭФ-2026.

Детям будут доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи, чат-бот с адаптированными для них ответами на вопросы про финансы. Как и у взрослых, у детей будет своя умная лента – с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами, как накопить на мечту. В дальнейшем появится копилка, задания от родителей и другие полезные сервисы. Чтобы подключить детский банк, родителю нужно будет заказать детскую карту или стикер с указанием мобильного номера ребенка.

Родители в своем онлайн-банке уже сейчас могут ограничить траты по карте ребенка (по сумме на день и на месяц), просматривать баланс, историю и управлять детской картой. А для подростков от 14 до 18 лет скоро запустится сервис «второй руки» в ВТБ Онлайн. Там можно будет установить сумму, сверх которой родитель или другой законный представитель будет одобрять операции. Это позволит защитить детей от действий под влиянием злоумышленников.

«Мы продолжаем развивать цифровые продукты с учетом потребностей клиентов, даже самых маленьких. Для поколения альфа цифровой мир близок и понятен – они не учатся пользоваться технологиями, а живут в них. Наше приложение будет расти вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», – добавила Ольга Скоробогатова.

В марте ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и рост финансовых возможностей. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем больше клиент взаимодействует с банком, тем больше выгод он сможет получить для себя и своей семьи. «Расти с ВТБ» – это все финансовые и нефинансовые преференции. «Живи с ВТБ» – это ключевые партнеры банка, которые дают больше скидок и сервисов. А блок «Приумножай с семьей и близкими» – продукты и услуги вокруг семьи.