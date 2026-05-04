Объемы производства растут, на очереди — рабочие места

Вице-премьер Правительства Чувашской Республики Олег Николин и министр промышленности и энергетики региона Марат Якушев ознакомились с работой предприятий, реализующих инвестиционные проекты с государственной поддержкой.

Среди потребителей продукции ООО «Элмехпро» — компании «РЖД» и «Метрополитен». На заводе выпускают электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру, механические и механосборочные узлы, изделия точной механики. Фондом развития промышленности Чувашии «Элмехпро» был предоставлен льготный заем в размере 200 млн рублей, также возмещены части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга по приобретению нового оборудования.

В 2025 году ООО «Элмехпро» запустило в строй современный участок гальванического и лакокрасочного покрытия. Предприятие располагает полным комплексом технологических возможностей для производства изделий от начальной стадии до готового продукта.

«Побывали на площадке, где возводится новый производственный цех. Строительство началось осенью 2024 года. Это часть инвестиционной программы. Задача — глубокая локализация отечественной продукции и импортозамещение. В приоритете предприятия — увеличение объемов производства и расширение технологической линейки. Следовательно, будут открыты и новые рабочие места. В будущем здесь хотят внедрять роботизированные линии и инновационные технологии литья. Производителям также могут помочь инструменты государственной поддержки», — отметил министр промышленности и энергетики, региональный координатор партийного проекта «Выбирай свое» Марат Якушев.

Вторым объектом рабочего визита стал «Техмашхолдинг». Здесь производят продукцию для автомобилестроения и нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта. В 2025 году компания продемонстрировала рост чистой прибыли, объема инвестиций в основной капитал и налоговых отчислений в бюджет.

Заключено соглашение с департаментом станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России о предоставлении субсидии на целевые расходы по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Инновационный проект — новая линейка бесчелночных ткацких станков для выработки бытовых и технических тканей из льна, хлопка, синтетических нитей. В основе — гибридное совмещение технологий рапиры и боя микропрокладчика с применением электромагнитного поля.

«Объемы поддержки предприятий Чувашии в целом продолжают расти. Субсидирование, возмещение части затрат, льготные займы стимулируют наращивать производственные мощности. Это приоритет проекта партии «Единая Россия» — «Выбирай свое», — отметил Марат Якушев.