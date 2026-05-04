Чувашия вошла в топ-15 регионов России по исполнению нацпроектов

Строительство, медицина, образование

Совет при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности подвел итоги реализации национальных проектов в регионе. На базе 12 федеральных инициатив в республике ведется работа над 44 региональными проектами, включая новое направление — обеспечение технологического лидерства, по которому республика, согласно данным ежемесячного рейтинга проектного офиса России и Федерального казначейства, опережает средние показатели по стране.

Глава Чувашии Олег Николаев, комментируя ход реализации программ, подчеркнул, что регион находится в активной фазе выполнения национальных проектов, работа движется, первые результаты выглядят достойно, однако важно сохранять взятый темп и своевременно отражать каждый этап в отчетности, поскольку стратегическое планирование требует полной картины действий по каждому направлению. При этом ряд значимых проектов уже финансируется за счет регионального бюджета, что позволяет существенно расширять целевые показатели и решать более широкий спектр задач.

Как доложила министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова, в апреле показатель достижения нацпроектов в республике составил 99,80%, что позволило подняться на 15-е место в России и на четвертое в Приволжском федеральном округе, причем 10 из 12 национальных проектов выполнены на 100%, а общий объем бюджетного финансирования на 2026 год превышает 23,8 млрд рублей. Министр отметила, что региональный проектный офис в ежедневном режиме отслеживает ход реализации инициатив и оценивает их эффективность, ставя перед ведомствами четкую задачу добиться всех запланированных показателей и своевременно вводить в эксплуатацию объекты капитального строительства.

В сфере здравоохранения высокую оценку получили сразу два региональных проекта в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — «Медицинские кадры» и «Борьба с гепатитом С», что свидетельствует о системной и результативной работе в этих направлениях. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров проинформировал, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в республике реализуется проект «Все лучшее детям». В этом году капитальный ремонт пройдет в 38 школах, причем в 36 из них работы планируется завершить до конца года. В микрорайоне «Новый город» продолжается строительство школы на 1400 мест, готовность объекта на текущем этапе составляет 39%, работы идут по графику, а оборудование для профильных предметов уже полностью поставлено в пятьдесят четыре школы.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов рассказал о ходе реализации регионального проекта «Жилье», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 855 тыс. квадратных метров жилья, за январь–апрель уже сдано более 223 тыс. квадратных метров, половина из которых приходится на индивидуальное жилищное строительство. Особое внимание на заседании было уделено переселению граждан из аварийного жилья: в рамках первого этапа долгосрочной программы на 2025–2030 годы предстоит расселить 256 человек из двадцати аварийных домов в пяти муниципалитетах, на сегодняшний день новые квартиры уже получили 26 человек.

В микрорайонах «Акварель» и «Олимп» Чебоксар заключены контракты на строительство канализационной насосной станции, ливневых очистных сооружений и дорог, однако со школой на 825 мест в «Акварели» возникла заминка. Первую закупку пришлось признать несостоявшейся из-за отсутствия подрядчика, в настоящее время объявлен повторный прием заявок. Ранее Олег Николаев давал поручение до 1 июля сформировать и утвердить земельные участки под ускоренное строительство жилья во всех муниципалитетах для расселения аварийного фонда, под муниципальное жилье, для детей-сирот и других льготных категорий. На заседании он предложил не ждать крайнего срока, а уже с середины июня постепенно подводить промежуточные итоги, чтобы оперативно перейти к активному обсуждению темы с обязательным привлечением застройщиков и строительных организаций. По словам руководителя региона, такой подход позволит учесть все нюансы, объединить источники финансирования, как бюджетные ассигнования, так и средства на выполнение обязательств перед различными категориями граждан и, за счет синергии ресурсов, ускорить строительство, решить проблемы с аварийным жильем и в более сжатые сроки начать преображение малых городов и муниципальных образований.

Федор Михайлов