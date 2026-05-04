В Чувашии продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия»

На сегодняшний день в процедуре приняли участие почти 82 тыс. жителей республики из более чем 127 тыс. избирателей, зарегистрированных на специализированном портале. Голосование, организованное в электронном формате с верификацией через Госуслуги, продлится до 31 мая включительно, при этом регистрация выборщиков возможна до 29 мая.

Секретарь регионального отделения партии Сергей Артамонов подчеркнул, что «Единая Россия» остается единственной политической силой, проводящей обязательное предварительное голосование перед выборами, что позволяет гражданам заранее ознакомиться с кандидатами, готовыми взять на себя ответственность за защиту интересов населения.

В текущем цикле предварительного голосования в республике зарегистрировано 285 претендентов, из которых 29 баллотируются на участие в выборах в Государственную Думу. Процедура организована с учетом современных технологических требований, электронный формат обеспечивает прозрачность процесса, а верификация через Госуслуги гарантирует достоверность результатов. Эксперты отмечают, что такой модель позволяет не только повысить вовлеченность избирателей, но и сформировать более качественный пул кандидатов, прошедших общественную проверку.

Параллельно с голосованием в регионе продолжается работа по информированию граждан о ходе процедуры. Через официальные ресурсы партии, средства массовой информации и территориальные общественные приемные жители получают актуальные сведения о кандидатах, регламенте участия и технических аспектах электронного волеизъявления. По итогам предварительного голосования будут определены кандидаты, которых партия выдвинет для участия в выборах различного уровня, что делает текущий этап важным элементом формирования представительских органов власти.