«Единая Россия» в рамках партпроекта поддерживает предпринимателей региона

Помогают открыть свое дело

В Чувашии за последние шесть лет зафиксирован устойчивый рост сектора малого и среднего предпринимательства. По данным регионального Министерства экономического развития и имущественных отношений, занятость в данной сфере увеличилась на 63,4%, а количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности выросло на 18,7%.

В 2025 году в республике было открыто 10,2 тыс. новых компаний, что почти вдвое превышает показатели 2020 года. Особую динамику демонстрирует социальное предпринимательство, если в 2021 году в регионе насчитывалось всего 30 таких предприятий, то к середине 2025 года их число достигло ста.

Поддержка бизнеса осуществляется в том числе в рамках партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия», который способствует созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, тиражированию успешных практик и выстраиванию эффективного взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом. Отдельное внимание уделяется программе «СВОи в бизнесе», ориентированной на участников специальной военной операции и членов их семей. Им предоставляются консультационная и образовательная поддержка, а также помощь в запуске собственного дела.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова заявила, что развитие сектора МСП напрямую связано с созданием новых рабочих мест и укреплением экономической базы региона. По ее словам, реализация партийного проекта позволяет не только оказывать адресную помощь предпринимателям, но и формировать устойчивую экосистему поддержки, в которой государственные инструменты дополняются возможностями партийной структуры и общественного сектора. Такой комплексный подход, как подчеркнула министр, способствует повышению инвестиционной привлекательности республики и создает предпосылки для долгосрочного роста деловой активности.