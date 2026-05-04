Творчество во всех оттенках

20 мая в Чувашском государственном институте культуры и искусств подвели итоги Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии». Юбилейный десятый сезон был приурочен сразу к двум важным датам: Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии.

Чувашские землячества, известные своей сплоченностью, действуют во многих регионах России и даже за рубежом. Именно для объединения этих культурных обществ и был создан фестиваль, который ежегодно собирает разные творческие направления. Десять лет назад депутат Государственной Думы Алена Аршинова с большим энтузиазмом и искренней заинтересованностью поддержала эту идею. За прошедшие годы она оставалась вовлеченной в жизнь проекта, который стал для нее по-настоящему родным, и участвовала в создании программ многих конкурсов как соавтор.

Чтобы фестиваль не прекращал свое существование, а накопленный опыт и сложившаяся команда сохранились, обязанности федерального куратора фестиваля согласилась исполнять депутат Государственной Думы Алла Салаева. Свое приветствие она направила организаторам и всем участникам фестиваля: «Дорогие друзья, дорогие ребята, уважаемые работники сферы культуры и члены оргкомитета! Сердечно приветствую всех участников, гостей и организаторов Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии». Сегодня мы подводим итоги замечательного проекта, который за годы своего существования стал большим творческим движением».

По словам Салаевой, этот фестиваль — намного больше, чем просто конкурс. «Это пространство, где рождается творчество, где дети и молодежь учится видеть красоту, открывают свои таланты и делают первые шаги к большим достижениям, — продолжает она. — У нашего фестиваля есть еще одна важная миссия: он помогает сохранять, передавать и популяризировать уникальную культуру чувашского народа». Она также выразила благодарность своей коллеге Алене Аршиновой за внимание к проекту, поддержку и продвижение фестиваля на федеральный уровень. Особой признательности, по ее словам, заслуживает Владимир Головачев — за идею и искреннюю вовлеченность в собственное дело. «С этого года я принимаю эстафету федерального кураторства проекта. Впереди у нас большой совместный путь, и я хочу сказать: проект будет развиваться дальше. От всей души желаю участникам вдохновения, новых достижений, ярких эмоций и побед! И пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких красок», — завершила Алла Леонидовна. Благодаря ее поддержке юные художники — и не только — получат подарки для творчества.

Участие приняли и дошколята, только начинающие узнавать свой край и его традиции, и школьники, и студенты — причем последние также в роли организаторов. Активно включается и старшее поколение. Возраст здесь не имеет значения. Супруги Алена и Ефим Ефимовы — преподаватели Урмарской детской школы искусств (МБОУДО «Урмарская ДШИ»). Они много лет участвуют в фестивале сами (конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры и образования имени Г.Н. Волкова) и вместе со своими учениками. Сертификаты и благодарности, как и все остальные участники, они получили сразу после отправки работ. Выход в финал дается непросто — однако им это удавалось.

Работы отправлялись онлайн, что значительно облегчало организационные вопросы и позволило присоединиться к фестивалю из любого уголка страны. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, в этом году оно объединило более восьми тысяч человек — представлены все округа Чувашии и другие регионы России.

Марина Ефимова — преподаватель музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева вместе с ученицей третьего класса Софией Егоровой отработали хорошо песню «Шутка» и смогли выйти в финал. Обе остались в восторге от эмоций, полученных на каждом этапе участия в конкурсе, и признаются, что планируют прийти в следующем году.

Художественный руководитель Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии» Владимир Головачев отметил, что предусмотрена большая палитра номинаций, и каждый может найти интересное для себя направление. Будь то детское творчество, фотоискусство, чувашская вышивка, методическая номинация для педагогов, вокал, хореография. «Подобные фестивали — настоящие хранители культуры. Потому что древнее мудрое чувашское наследие живет не в музейных витринах и архивах, а в семьях. А чтобы оно не умирало, его нужно бережно передавать от поколения к поколению», — отметил Головачев. Красок церемонии добавили «Алран кайми» ансамбля песни и танца «Радость», выступление заслуженной артистки Чувашии Августы Уляндиной и этно-фолк-группы «Ярды». Яркие номера студентов института культуры показали многообразие народов России.

За 10 лет у фестиваля появились свои традиции. Есть конкурсы, к которым многие привыкли и активно в них участвуют. Организаторы говорят, что каждый раз стараются добавить что-то новенькое. «Последние годы мы тесно сотрудничаем с Чебоксарским речным портом. Замечательная команда неравнодушных людей. Вместе мы придумали конкурсы, связанные, во-первых, с нашей красавицей Волгой, а во-вторых, Чебоксарский речной порт — речные ворота столицы Чувашии, потому это очень важные объекты для города и для республики в целом. А в этом году мы решили создать целую речную азбуку. То есть участники фестиваля «Краски Чувашии» получили творческое задание: проиллюстрировать слова на все буквы алфавита, связанные с рекой и портом. Номинация действительно вызвала большой интерес, и мы получили прекрасные творческие результаты», — рассказал Владимир Головачев.

На юбилее фестиваля поступили предложения о том, что конкурсная палитра могла бы пополниться современными и актуальными номинациями. Организаторы не стоят на месте и уже запланировали новую встречу. Там они сообща решат, как сделать следующий фестиваль еще интереснее.

Светлана Ильина