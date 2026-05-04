Кино на свежем воздухе

1 июня в республике стартует масштабный марафон «Яркое лето Чувашии», инициированный Главой региона Олегом Николаевым в 2025 году. В этом сезоне к проекту впервые подключаются муниципальные кинозалы — они запускают бесплатные показы для всей семьи под открытым небом около местных Домов культуры.

За последние пять лет в округах республики открыли 26 современных цифровых залов, а в 2026 году их число вырастет до 29. «Мы завершаем оснащение всех муниципалитетов цифровыми кинозалами. Надеемся, что новый проект «Кино под открытым небом» расширит аудиторию зрителей и сформирует традицию семейных походов в кино», — отмечает министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Уличные показы стартуют 11 июня в 19.30 с приключенческого фильма «Школа Бабы Яги». Площадки откроются в Чебоксарах (перед ТЮЗом имени Михаила Сеспеля), Канаше (парк «12 путей»), селе Ишлеи, Вурнарах, Мариинском Посаде, Ядрине и Шемурше. Открытые сеансы планируют проводить каждый четверг, а список мест будет расширяться. Актуальная афиша со временем появится на сайте яркоелеточувашии.рф.