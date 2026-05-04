Открывая любимцев публики с новой стороны

В Чебоксарах прошел Республиканский фестиваль-конкурс самостоятельных актерских и режиссерских работ «Заветная мечта»

Хотя для многих театр — это бесконечный полет фантазии, безграничная свобода мыслей, чувств и самовыражения, в действительности люди сцены не так уж и вольны в творческом выборе, как кажется на первый взгляд. Вкусы публики и требования времени, репертуарная политика и рамки постановочного решения неизбежно влияют на путь каждого, кто выходит на подмостки. А до чего же, наверное, хочется придумать что-то свое, подчиняясь зову внутреннего художника и доверяя голосу собственной интуиции!

У наших служителей Мельпомены есть такая возможность. Уже не первый десяток лет Союз театральных деятелей Чувашии проводит Республиканский фестиваль-конкурс самостоятельных актерских и режиссерских работ «Заветная мечта», адресованный тем, чье искусство не ограничивается стандартами театрального процесса и открывает любимцев публики с новой стороны. Так было и в минувшую субботу.

«Цели и задачи проекта — выявление талантливых артистов и новых творческих подходов, стимулирование созидательной активности и повышение профессионального мастерства через обмен опытом, популяризация культурного наследия республики и укрепление единства и дружбы народов посредством театрального искусства», — отмечает председатель Союза театральных деятелей Чувашии, ведущий актер Чувашского драмтеатра Евгений Урдюков. Он искренне поддерживает коллег «по цеху» в их стремлении к самореализации и надеется на то, что с каждым годом участников будет все больше.

Число желающих проявить себя действительно растет от сезона к сезону. На этот раз в Чувашском театре кукол, ставшем площадкой для проведения состязания, собрались около 30 конкурсантов из Чувашского театра оперы и балета «Волга Опера» и Чувашского академического ансамбля песни и танца, Чувашского института культуры и искусств и Чувашской академической симфонической капеллы. Соревновались в пяти номинациях («Монолог», «Режиссерская работа или отрывок из спектакля», «Этническая тема в театре», «Художественно-пластический номер», «Дуэт или ансамбль»), так что конкурсная программа превратилась в настоящую радугу стилей и жанров. Вокал и хореография, поэзия и проза, инструментальное исполнительство и даже фокусы позволили раскрыть сценическое искусство во всем многообразии направлений, видов и форм.

Призовые места заняли Антонина Казеева и заслуженная артистка Чувашии Галина Кузнецова (Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова), народная артистка Чувашии Елена Хорькова (Чувашский театр кукол) и Александр Арзуманов (Чувашский экспериментальный театр драмы). Приза зрительских симпатий удостоился молодой актер Чувашского драмтеатра Григорий Петров, который рискнул попробовать себя в качестве режиссера и подготовил этюд со студентами колледжа культуры Чувашского института культуры и искусств Дарьей Рябовой и Андреем Красновым.

Самой яркой на фестивале-конкурсе была признана работа Юрия Торговцева (Чувашский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля), которому единогласно присудили Гран-при. Поэма Роберта Рождественского «Реквием», выбранная им для выступления, прозвучала посвящением 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в память о тех, кто не вернулся из зоны специальной военной операции. Артист не просто читал стихи, а проживал их, пропуская сквозь призму души каждую строфу, строку и слово. Наградой за талант, проникновенность и самоотдачу стала творческая командировка от Союза театральных деятелей России, отмечающего в нынешнем году 150-летний юбилей. Теперь актер отправится в Москву, где увидит лучшие столичные спектакли, получит профессиональную перезагрузку и наполнится новыми впечатлениями и эмоциями, которые выплеснет на родной сцене.