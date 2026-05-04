С начала года диспансеризацию прошли 218 тысяч человек

Медики отмечают, что с каждым годом становится все больше людей, которые заботятся о своем здоровье и проходят диспансеризацию. Фото Минздрава Чувашии

Дойти до ближайшей поликлиники

За четыре месяца 2026 года в рамках диспансеризации было обследовано более 218 тысяч жителей Чувашии.

По итогам впервые выявлено 5568 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 705 — сахарного диабета, 289 — злокачественных новообразований и 1176 — болезней органов пищеварения. При этом свыше 82 тыс. человек были направлены на второй, более углубленный этап обследования для уточнения диагноза.

Пристальное внимание уделяется и репродуктивному здоровью: о своем состоянии узнали более 57 тыс. жителей республики в возрасте от 18 до 49 лет.

В Минздраве напоминают, что пройти диспансеризацию можно в ближайшей поликлинике. Обследования проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Совсем скоро в рамках профилактических мероприятий возобновится реализация проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». Традиционная работа мобильных шатров начнется в День республики, 24 июня.

Кроме того, среди новинок этого года — специализированный «Поезд здоровья» под названием «Детский доктор». Он начнет свою работу 1 июня с Алатырской центральной районной больницы. Далее 4 июня стартует «Кардиопоезд» с первой остановкой в Цивильской центральной районной больнице.

Выезды медицинских поездов будут проходить еженедельно в разные округа республики, чтобы как можно больше жителей смогли пройти обследование. Расписание будет опубликовано на официальном сайте Минздрава Чувашии.

ЛАРИСА ТАРАСОВА, министр здравоохранения Чувашии:
«Мы делаем все, чтобы каждый житель мог легко и удобно проверить свое здоровье. Перечень обследований, входящих в диспансеризацию, утверждается на федеральном уровне и включает в себя оптимальный набор скринингов для выявления заболеваний на ранней стадии».
Опубликовано: 29 мая 2026 г.


