В Новочебоксарске успешно провели операцию пациенту с зеркальным расположением органов

Врачи Новочебоксарской городской больницы столкнулись с редким случаем.

В приемное отделение обратился молодой человек с жалобами на сильные боли в животе. Диагноз «острый аппендицит» не вызывал сомнений, хотя настораживал один факт: боль была слева, а не справа.

Нестандартную ситуацию разрешили УЗИ и рентгенография. Исследования подтвердили первоначальный диагноз и одновременно выявили удивительную особенность — внутренние органы были расположены зеркально.

«Экстренная госпитализация и операция были проведены незамедлительно, — рассказал врач-хирург Новочебоксарской городской больницы Алексей Николаев. — Для нас, как для врачей, это необычная ситуация. Приходилось выполнять привычные манипуляции вне стандартной позиции и расположения аппаратуры».

Операция прошла хорошо, пациент быстро пошел на поправку и в скором времени был выписан. Как отмечают врачи, такие ситуации встречаются чрезвычайно редко и выявляются случайно при плановых обследованиях.