СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ, Председатель Кабинета министров Чувашии:

«Провели Совет по инвестиционной политике. Портфель решений получился сбалансированным: с одной стороны, поддерживаем промышленность и переработку, с другой — базовую инфраструктуру для людей. <…> Поддержали и проект фирмы «Август» по развитию Вурнарского завода смесевых препаратов, рекомендовав заключить инвестиционный договор на налоговый вычет по прибыли. Есть проекты по безопасности и воде. Включили в адресную программу на 2027 год 12,4 млн рублей на проектирование пожарного депо в Аликово. Оно будет работать на защиту почти 18 тысяч жителей. Плюс взяли в проработку сети водоснабжения для пяти сел и деревень Батыревского округа. Здесь сумма на проектно-сметную документацию — порядка 37 млн рублей».